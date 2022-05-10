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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украинцам разрешили платить алименты за границу

Марта Бондаренко редактор ленты
Украинцам разрешили платить алименты за границу

Национальный банк Украины временно запретил с помощью карт покупать за рубежом ценные бумаги, акции, облигации и оплачивать брокерские услуги по этим операциям.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Данные изменения должны ограничить непродуктивный отток капитала и защитить международные резервы Украины.

При этом изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для оплаты любых других товаров, работ и услуг.

Также НБУ разрешил осуществлять переводы за границу с целью выплаты алиментов.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2022 года, согласно данным НБУ, составили $26,94 млрд, что на 4% меньше, чем на начало марта ($28,11 млрд). Интервенции НБУ в апреле выросли до $2,2 млрд с $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.

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Еще в марте премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что помощь наиболее уязвимым категориям населения продолжат выплачивать автоматически, без обращения в органы социальной защиты.

Речь идет о: малообеспеченных семьях, одиноких матерях, детях с тяжелыми заболеваниями, внутренне перемещенных лицах.

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Источник: НБУ

Фото: Depositphotos

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