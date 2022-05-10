Услуга на портале Дія — Компенсация работает уже неделю. Таким образом владельцы бизнеса в Украине могут получить государственную компенсацию за официальное трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПО).

По данным Минцифры, у пользователей этой услуги появилось немало вопросов, как получить компенсацию в Дії и что для этого необходимо.

Кому можно подать заявление?

Заявление на получение компенсации подают исключительно работодатели. Это необходимо сделать после трудоустройства ВПО, но есть условие — заработная плата должна быть не ниже минимальной (от 6 500 грн).

Также работодатели должны:

состоять на учете в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

не быть некоммерческой организацией;

подать налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года (или же весь 2021 год).

В течение какого времени государство будет выплачивать компенсацию?

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Согласно программе, общая продолжительность предоставления компенсации расходов не может превышать два месяца со дня трудоустройства ВПО.

Нужно ли повторно подавать заявление на получение компенсации за второй месяц?

Да, нужно.

Эта услуга связана с услугой ЄПідтримка?

Нет. Услуга ЄПідтримка-6500 была создана для единовременной поддержки предпринимателей и наемных работников из областей, где велись боевые действия.

Зато услуга по компенсации трудоустройство ВПО предназначена для компенсации работодателю затрат на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо, которое является внутренне перемещенным в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине.