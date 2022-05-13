80 грн за литр не предел: можно ли решить дефицит горючего в Украине и какими будут последствия

С конца апреля украинские власти ведут активную работу, чтобы преодолеть дефицит горючего, возникший в Украине в результате полномасштабной российской агрессии. И хотя ситуация несколько улучшилась, остается немало проблем.

Очереди на АЗС и по-настоящему европейские цены остаются нормой. Так ожидать ли каких-либо изменений в ближайшее время?

Логистические проблемы

Не удается решить проблему поставки топлива в основном из-за логистики.

Рынок Украины наполнялся горючим из РФ и Беларуси, но после начала полномасштабного вторжения России в наше государство эти поставщики сразу же отпали.

Переориентация на европейский рынок дается довольно тяжело, ведь Европа была не готова к тому, что нам понадобится бензин в таких объемах.

Тем более что логистика ныне тоже является проблемой. Доступ к портам перекрыт, а отлаженных путей из Европы очень мало.

Сейчас смотрят

– Как оказалось, например, по Германии могут ехать только немецкие вагоны. То есть не может наш вагон поехать и забрать это горючее. А вагонов своих у них нет. Тупик. Сейчас будут решать, как это можно организовать. Многие европейские правительства являются владельцами портов, перевозчиков. Там тоже все сложно, – объяснил Центру экономической стратегии директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

А та логистика, которая работает сейчас, достаточно дорогая, отмечает вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики Наталья Шаповал.

То есть даже получать горючее нам стало гораздо труднее.

— Сейчас намного дороже нефть, намного дороже логистика по Украине, в том числе и потому, что она иная. Раньше было больше моря и труб, а сейчас вообще нужно (доставлять — Ред.) по дорогам. Кроме того, нужно засекречивать поставки, по-особенному возить, что очень дорого, — объясняет Шаповал.

Более дорогие нефтепродукты и логистическая составляющая не повод “опускать руки”. В настоящее время власти работают над тем, чтобы обеспечить достаточный уровень поставок топлива.

– При нормальном потреблении в мае нам необходимо 96 тыс. тонн бензина и 256 тыс. тонн дизеля. То есть необходимый ресурс в Европе законтрактован. Есть логистические вопросы, которые мы решаем в ежедневном режиме, – объяснила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

В то же время экономист Олег Пендзин считает, что нынешние проблемы с логистикой не позволяют полноценно обеспечивать потребности населения.

Даже по наиболее оптимистичным расчетам, дефицит горючего никуда не исчезнет.

– Согласно отчетности за 2020-2021 год, Украина потребляет около 1,7 млн тонн бензинов и 5,2 млн тонн дизеля. Если это разделить на 12… то у нас получается 146 тыс. тонн бензинов и 420 тыс. тонн дизеля ежемесячно. То есть около 600 тыс. тонн горючего мы сжигаем. Пусть из-за войны, временно перемещенных лиц, пусть будет 400 тыс. тонн горючего. Из официального заявления госпожи Свириденко следует, что Украина договорилась на следующий месяц о поставке 70 тыс. тонн бензинов и 210 тыс. тонн дизеля. Даже с нашим оптимистическим прогнозом потребления выходит 30% дефицита рынка, – объясняет Пендзин.

Это означает, что и очереди из АЗС не исчезнут, пока не снизится спрос на горючее или не наладится логистика.

Но учитывая, что пропускная способность железной дороги и дорог Украины вряд ли сможет увеличиться, можно ожидать, что дефицит горючего будет до конца полномасштабной фазы войны.

Как найти бензин

Нынешняя рекомендация водителям – минимизировать свое передвижение по городу, чтобы не тратить дефицитное топливо.

Конечно, есть случаи, когда соблюдать это правило невозможно. В таком случае, вариантов немного – придется искать бензин на заправках.

К примеру, для Киева даже разработали специальную карту для отслеживания наличия горючего на АЗС.

Также создали карту ЛУН Місто, которая, хотя и охватывает АЗС почти на всей территории Украины, показывает далеко не все сети.

Узнать о наличии бензина можно и на горячих линиях каждой из сетей АЗС:

ОККО – 0 (800) 50-11-01;

WOG – 0 (800) 30-05-25;

SHELL – 0 (800) 50-04-23;

МОТТО – 0 (800) 33-02-50;

KLO – (067)245-75-00;

UPG – 0 (800) 50-00-64;

SOCAR – 0 (800) 50-85-85;

AMIC – 0 (800) 50-11-10;

БРСМ – 0 (800) 30-34-04;

AVIAS/ANP – 0 (800) 50-17-88.

Но реальность сейчас такова, что вряд ли все желающие смогут заправить свой автомобиль.

То есть даже предварительно узнав о наличии бензина на АЗС и простояв огромную очередь, вы все равно можете не получить желаемого.

– Объема законтрактованных тонн не хватит для того, чтобы покрыть всех желающих. Даже если считать, что общий объем потребления горючего уменьшился. Хотя, по-моему, это не так, ведь продолжаются военные действия и добавилась соответствующая техника, — говорит Пендзин.

Еще одним вариантом является использование талонов на горючее. Кто их может получить, зависит только от политики сетей АЗС.

Некоторые из них позволяют приобрести их как физическим, так и юридическим лицам, а другие – только юридическим лицам, но после заключения соответствующего договора.

Но они в любом случае будут дороже установленной на АЗС цены.

Цены без предела

Цена также является составной частью проблемы дефицита бензина. Фактически она находится на государственном регулировании, но поскольку топливо поставляется из Европы, то и цена на него европейская.

В среднем заправиться можно за 37,5-42,5 грн за литр горючего. В ближайшее время цена будет зависеть от того, по какому пути пойдет власть.

Шаповал настаивает на том, что Кабмин сохранит госрегулирование стоимости горючего, ведь фактически нет другого выхода в нынешних условиях.

– Правительство может изменить регулирование, а не снять его. Не думаю, что без него можно обойтись. Оно просто возможно на спрос, предложение, цену горючего. То есть очень много подходов к внедрению (регулирования — Ред.)… Трудно, наверняка сказать, какой будет цена горючего… Для покупателей, думаю, правительство может сдерживать ее и на уровне 60-70 грн/л, но это лишь мои спекуляции. А дальше модерировать другими инструментами. Не думаю, что правительство поставит рыночную цену, поскольку это будет не оптимальное регулирование, – объясняет Шаповал.

Если Кабмин все же отпустит рынок в “свободное плавание”, то следует ожидать, что дефицит горючего понемногу спадет.

Но из-за этого и цены на него будут совсем другими.

— Единственный способ снять вопрос дефицита – отпустить рыночную цену. То есть нынешние 40 грн за литр бензина – это цена, на которую будут стоять очереди по 250 авто, а реально будет хватать 50 авто. Если мы отпустим цену – она будет 70-80 грн/л. При таких ценах бензин на заправках будет и очередей не будет. Потому что мало кто сможет заправляться — это будет дорого. Но те, кому сильно понадобится – смогут заправиться, – рассказывает Пендзин.

В противном случае государству нужно позаботиться о том, чтобы цены на топливо реально регулировались. Хотя это сложно в нынешних условиях.

По словам Куюна, есть достаточно много схем, по которым горючее продают по 50-60 грн/л, и это нужно прекращать.

— Смысл госрегулирования в его нынешнем виде мне неясен по другим соображениям. Почему никто не контролирует соблюдение предельных цен? В этом смысл госрегулирования как такового, — пишет Куюн.

Несмотря на все обещания государства по преодолению дефицита горючего, реальных перспектив решения этого вопроса почти нет.

Да, благодаря усилиям властей в ближайшей перспективе ситуация может несколько улучшиться, но не до такого состояния, чтобы с заправок массово исчезли очереди.