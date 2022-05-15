Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 80 день войны
Убили Убили
227 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина наладила новые экспортные пути для продажи зерновых – нардеп

Анастасия Гевко, редактор ленты
Зерно

В воскресенье, 15 мая, народный депутат Украины от фракции Слуга народа Дмитрий Соломчук рассказал, что Украина наладила новые пути для продажи зерновых и назвал объемы экспорта.

– За апрель месяц мы настроили новые экспортные пути. Экспортировались миллион двести тысяч тонн. Это, как бы, не очень много по сравнению с прошлыми сезонами, я думаю. Май, июнь, июль – на эти месяцы планируем, чтобы можно было месяц ориентировочно по минимуму экспортировать два с половиной миллиона – три миллиона тонн пшеницы там, сои, кукурузы. Это в большинстве из прошлого сезона из прошлого урожая, – рассказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Читайте
Экспортировать украинское зерно в страны Балтии можно гумкоридором через Беларусь – Качка

Сейчас смотрят
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка