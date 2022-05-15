Украина наладила новые экспортные пути для продажи зерновых – нардеп

В воскресенье, 15 мая, народный депутат Украины от фракции Слуга народа Дмитрий Соломчук рассказал, что Украина наладила новые пути для продажи зерновых и назвал объемы экспорта.

– За апрель месяц мы настроили новые экспортные пути. Экспортировались миллион двести тысяч тонн. Это, как бы, не очень много по сравнению с прошлыми сезонами, я думаю. Май, июнь, июль – на эти месяцы планируем, чтобы можно было месяц ориентировочно по минимуму экспортировать два с половиной миллиона – три миллиона тонн пшеницы там, сои, кукурузы. Это в большинстве из прошлого сезона из прошлого урожая, – рассказал он в эфире одного из украинских телеканалов.