Май, 18 в 19:19

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в эфире национального телемарафона подчеркивает, что несмотря на непопулярность решения властей отменить госрегулирование цен, необходимо понять, что это поможет ограничить потребление и стабилизировать рынок.

– У нас нет, к сожалению, достаточных поставок из Европы. Условно говоря, нам нужно три единицы, а есть только две. Соответственно, ситуация развивается двумя путями: сначала мы пытаемся привозить больше, строим новые логистические маршруты, а второй шаг – это ограничение потребления. Потому что действительно, пока мы это не сбалансируем, дефицит не пройдет. Я надеюсь, что спрос уменьшится, и рынок начнет потихоньку наполняться топливом, чтобы потом стабилизироваться и установить рыночную цену, – подчеркнул Куюн.

Он уточнил, что по срокам на это понадобится не менее двух месяцев, если не будет никаких “сюрпризов”.

– К сожалению, мы живем в то время, когда что-то летает, мы что-то теряем, что-то приобретаем. Ситуация непростая, потому что мы делаем то, чего никогда никто в мире еще не делал. Мы полностью переориентируемся на абсолютно новое направление поставок топлива. Для любой другой страны это был бы шок. Представьте, мы избавились от 100% от наших источников, которые были до войны. Сейчас у нас лишь один источник – европейская граница, – сказал Куюн.

Эксперт подчеркивает, что тот порядок, который был 20 лет, мы меняем сейчас, и это не может проходить быстро и безболезненно.

Сейчас смотрят

Он уточнил, что после консультаций с рынком и поставщиками было принято решение о граничной цене на А-95 на уровне 52 грн. Однако, по мнению Куюна, возможны варианты с тем, что продажи будут выше установленного граничного уровня.

Эксперт в качестве примера рассказал о дизтопливе – граничная цена на него 58, оптовая цена – 60, а сельхозкомпании по факту покупают его за 65 грн.

– Коррекция будет обязательно. Если мы говорим о свободном ценоформировании, то цены будут выше указанных государством. Если кто-то сможет продавать по 52 и 58 грн – это хорошо, но ресурса у компаний нет. Им придется смотреть на свои остатки, и если они увидят, что их снова опустошают, они будут поднимать цены и ограничивать продажи. Важно дать рынку сбалансироваться хотя бы по цене. Нащупать какой-то потолок, – резюмировал Сергей Куюн.