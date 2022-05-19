Дефицит топлива в Украине будет постепенно уменьшаться – Свириденко

Май, 19 в 18:05

Нынешний дефицит топлива на АЗС будет уменьшаться с каждым днем, заверила в эфире телемарафона первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

– Мы уже фиксируем, что за 17 дней мая импортированы объемы топлива, которые равны месячному импорту за апрель, – уточнила она.

А очереди на автозаправках Свириденко объяснила тем, что не удается нарастить достаточные запасы топлива у операторов АЗС и максимально сбалансировать рынок.

Однако она заверила, что очереди будут исчезать по мере насыщения рынка.

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Кабмин 17 мая приостановил регулирование цен на горючее, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом, сохранив предельную цену на бензин в 52 грн/л, а на дизтопливо – 58 грн/л.

В правительстве ожидают, что предельные цены на дизтопливо будут не более 58 грн, на бензин — не более 52 грн.