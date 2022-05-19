Май, 19 в 12:52

Украина получит от Польши 25 тысяч тонн бензина.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на вице-премьера — министра экономики Украины Юлию Свириденко.

Так, глава Минэкономики в Киеве встретилась с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.

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На совместной пресс-конференции Свириденко отметила, что до войны 97% топлива в Украину поступало из России и Беларуси. Но сегодня эти направления закрыты. Кроме того, вражеская армия уничтожила Кременчугский НПЗ, из-за чего в Украине ощущается дефицит топлива.

Теперь Польша согласилась помочь Украине – из польских запасов нам отправят 25 тысяч тонн бензина, что должно сбалансировать рынок нефтепродуктов. По словам Юлии Свириденко, уже с начала следующей недели Украина начнет получать этот бензин.

В свою очередь Анна Москва отметила, что ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. Она подчеркнула, что такого хорошего сотрудничества между польскими и украинскими топливными компаниями еще не было.

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн считает, что, несмотря на непопулярность решения правительства отменить госрегулирование цен, это все же поможет ограничить потребление и стабилизировать рынок топлива.