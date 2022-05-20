Май, 20 в 20:20

Количество предприятий, полностью остановивших деятельность в Украине, сократилось почти вдвое по сравнению с началом военных действий — с 32% до 17%.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства. За последние месяцы открыто более 20 тыс. новых ФЛП, что фактически соответствует показателям 2021 года.

Более 215 тыс. предприятий избрали переход на новую налоговую систему, по которой ставка составляет всего 2%. Это свыше 44 тыс. юридических лиц и 173 тыс. физических лиц-предпринимателей.

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– Благодаря расширению программ кредитования под 0% мы наблюдаем существенный рост объемов кредитования, в том числе на инвестиционные цели. С 24 февраля этого года почти 6 тыс. бизнесов по всей стране воспользовались этой программой, а общая сумма кредитования составила 20,5 млрд грн, — отметил Шмыгаль.

Также он утверждает, что дерегуляция, проведенная правительством, затронула практически все сферы экономики. Так, утвержден декларативный принцип работы бизнеса, отменена необходимость получения подавляющего большинства разрешений, введен мораторий практически на все проверки бизнеса и упрощено присоединение к электрическим сетям.

— Дерегуляция, уменьшение налогов, кредиты под 0%, пособие по логистике — все это позволило значительной части бизнеса вернуться к работе, — добавил премьер-министр.

Недавно Шмыгаль сообщил: чтобы закрыть оперативные потребности бюджета, Украине необходимо минимум $15 млрд на ближайшие три месяца.

Так, украинская банковская система и энергетика работают стабильно, а введенные правительством налоговые и кредитные стимулы позволили части бизнеса возобновить свою работу, однако ежемесячно дефицит бюджета составляет около $5 млрд.

Источник: Правительственный портал

Фото: Правительственный портал