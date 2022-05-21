Май, 21 в 19:37

Власти Португалии приняли решение оказать Украине финансовую поддержку в условиях развязанной РФ полномасштабной войны. Размер помощи будет составлять до €250 млн.

Предоставление помощи анонсировал сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

– Ценю готовность оказывать финансовую помощь нашему государству. Соответствующие договоренности о выделении Португалией финансовой помощи будут формализованы сегодня на правительственном уровне, — отметил президент.

Он подчеркнул, что Португалия помогает нашему государству с первых дней полномасштабного вторжения войск РФ. Речь идет об оборонной, политической и гуманитарной помощи, а также о приеме украинских беженцев.

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По словам Зеленского, во время сегодняшней встречи он обсудил с главой правительства Португалии дальнейшую оборонную помощь и привлечение к ответственности российских военных преступников, усиление санкционного давления на РФ, евроинтеграцию Украины и послевоенное восстановление нашего государства.

Зеленский отметил, что это первый визит премьера Португалии в Украину за время независимости нашего государства.

В пресс-службе Кабинета министров Украины, в свою очередь, проинформировали, что Португалия предоставит до €250 млн финансовой поддержки.

Соответствующий меморандум сегодня подписали премьер Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Португалии Антониу Кошта.

Первый транш уже в этом году: Португалия выделяет Украине до €250 млн помощи / 3 фотографии

Размер первого транша – до €100 млн. Украина должна получить указанные средства уже в этом году. Деньги будут преимущественно предоставляться через МВФ (Международный валютный фонд).

По словам Шмыгаля, эта финансовая поддержка поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность в условиях войны.