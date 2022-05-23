Май, 22 в 22:15

По словам топливного эксперта, директора WOG Holding BV Андрея Пивоварского, для достижения нормального уровня обеспечения поставки топлива в Украину должны возрасти с нынешних 15 тыс. тонн в сутки до по меньшей мере 22 тыс. тонн, а с учетом потребностей армии и аграриев, а также для того, чтобы формировать запасы, их необходимо увеличить почти вдвое – до 25-27 тыс. тонн.

– Для того чтобы выйти на нормальный уровень потребления, необходимо ввозить около 22 тыс. в день. Если говорить обо всех каналах сбыта, а это и о потребностях армии, аграриев и т.д., то ритмично должно заезжать 25-27 тыс. тонн продукта в сутки, – сказал Пивоварский.

По его данным, поставки топлива из Европы повысили почти в десять раз за три месяца – с 1,5-2 тыс. тонн в феврале до 15 тыс. тонн в мае.

Сейчас эти объемы также увеличиваются ежедневно.

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Таким образом, по прогнозу эксперта, в случае отсутствия форс-мажоров, Украина выйдет на нормальный уровень обеспечения дизельным топливом в течение месяца, однако для обеспечения необходимых рынку объемов бензина может потребоваться несколько больше времени, учитывая более сложную автомобильную логистику его доставки и дефицит А-95 в Европе.

– Что касается 95-го, то здесь ситуация сложнее. Здесь уже вопрос не только завезти, но еще нужно найти, купить. В Европе дефицит 95-го. Из того, что сейчас вижу, нужно будет больше месяца. Но каждый день мы имеем положительную динамику, ввозим больше, – отметил топ-менеджер WOG.

По его данным, кризисный период уже пройден. Что же касается цен на нефтепродукты, то это будет зависеть от стоимости продукта в Европе и его доставки.