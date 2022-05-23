Наличная валюта в “свободном плавании”: почему решение НБУ не повлияет на цены в Украине

Май, 23 в 18:29

Национальный банк Украины принял решение, которым с 21 мая снял ограничения на формирование наличного курса доллара. Теперь банки могут самостоятельно устанавливать цены на продажу наличной валюты.

Факты ICTV рассказывают, как может измениться курс доллара, и на что это реально повлияет.

Только наличные деньги

Вскоре после объявления об отмене ограничений на формирование наличного курса доллара НБУ был вынужден объяснить свои действия.

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В Нацбанке подчеркнули, что решение не отменяет фиксированный курс доллара, с 24 февраля зафиксированный на уровне 29,25 грн. Для безналичных операций, которые составляют львиную долю валютного рынка, будут использовать фиксированный курс с максимальным пределом в +1%.

А вот на наличном рынке за курс пришлось взяться, поскольку сейчас там валюту используют для спекулятивного заработка и финансирования серого импорта.

Отмена ограничений имеет целью выровнять курсы в обменниках и банках, а также за рубежом, и минимизировать так называемый карточный туризм.

— По имеющимся данным, значительная часть операций с гривневыми картами за рубежом – это снятие наличных с банкоматов. Заметная часть этой наличности потом возвращается в Украину и попадает на нелегальный наличный рынок. То есть де-факто дефицитные валютные ресурсы могут тратиться на неприоритетные для военного времени потребности, что сейчас крайне важно минимизировать, – сообщили в НБУ.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объясняет, что до отмены решения банки не могли конкурировать с работающими по сделкам обменниками.

— Было как: обменники по агентским соглашениям устанавливали курс какой захотели, а банковские обменники были вынуждены ограничиться превышением в 10% над официальной ставкой НБУ (29,25 грн/долл). Банковские подразделения были вне конкуренции, ведь никто не шел менять доллар по 32 грн, когда рядом на улице меняют по 37 грн, – рассказывает Пендзин.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в нынешних реалиях не может назвать верным решение НБУ.

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В таком случае у банков появляется инструмент для злоупотребления курсом валют.

— Своим последним решением Нацбанк обратил внимание на происходящее на наличном рынке и позволил банкам там тоже работать. Дал им свободу что-то делать со своими карточными курсами. Но если на наличности оно выглядит более-менее справедливо, то к расчету по карточкам есть большие вопросы. Операции по карточкам – безналичные. То есть банки покупают валюту у экспортеров по 29,54 грн, а затем могут продавать по любому курсу своим пользователям карт. Плюс они докупают у Нацбанка на покрытие дефицита безналичных операций по безналичному курсу… Соответственно, происходит перераспределение денег между беженцами и банками в пользу последних, — рассуждает Вышлинский.

Вне уравнения

Особого влияния на жизнь оставшихся в Украине граждан наличный курс доллара иметь не будет, ведь в условиях военного состояния купить валюту почти нереально.

Банки и обменники сейчас могут продавать количество валюты, которое купили у населения. То есть если за день определенный банк или обменник купил $500, то только их и может продать.

А весь критический импорт зависит от безналичных расчетов, которые до сих пор ограничены официальным курсом НБУ.

— Вся закупка критического импорта, в частности горючего, осуществляется по 29,25 грн/долл. На цену, например, горючего, влияет не курс конвертации, а изменение цен на европейском рынке, которые постоянно растут, — говорит Пендзин.

Это означает, что цены на продукты и горючее не подпрыгнут вслед за наличным долларом, который колеблется в пределах от 36 до 39 грн.

Государство регулирует эти вопросы во время военного положения. Да, определенный рост цен на продукты возможен. Но он будет связан не столько с курсом валют, сколько, например, с ценой горючего.

Тем более что в нынешних реалиях рынок наличной валюты слишком узкий, чтобы реально на что-то влиять. Максимум – на рынок контрабанды.

– Раньше были какие-то объективные цели для покупки валюты – поездка за границу, расчеты в долларах между физическими лицами. В условиях войны расчет между физлицами, на мой взгляд, прекратился, международного туризма нет. Если нужно купить доллары, чтобы что-то контрабандой ввезти в Украину – это очень специфический рынок, на который вряд ли стоит ориентироваться, – объясняет Вышлинский.

Новый курс за границей

Как будет колебаться наличный курс доллара в банках, сейчас сказать трудно. С одной стороны, должно стать меньше спекулянтов, благодаря чему он может несколько снизиться.

С другой — он может и дальше держаться на нынешних позициях, ведь после отмены соответствующей нормы для банков рынок почти никак не отреагировал. Курс валют даже немного вырос. Кроме того, валюта в банках и обменниках не появится, что будет толкать курс вверх.

В то же время, черный рынок для банков не показатель. Поэтому они могут и дальше держать курс валют в рамках, которые сочтут адекватными.

— Уже есть информация, что Приватбанк не собирается повышать курс более 32 грн/долл. Но, возможно, в будущем это решение будет пересмотрено. Есть большая неопределенность на этот счет. Думаю, что действия Приватбанка здесь будут самыми важными, ведь он обслуживает примерно две трети пользователей банковских карт в Украине и беженцев. Соответственно, его решения станут ориентирами для других банков, — считает Вышлинский.

Для кого действительно изменится ситуация, так это для спекулянтов и людей, вынужденных уехать за границу после начала полномасштабной войны.

Главная надежда, что спекулянты перестанут ездить в соседние государства, чтобы покупать доллары по 29,25 грн и продавать их в Украине намного дороже.

– Допустим, в Ужгороде курс 37 грн/долл, а в 3 км – за границей – курс 29,25 грн/долл. Сформировалась целая “творческая группа” лиц, которые ездили за границу, снимали доллар по 29,25 грн, а затем приезжали и конвертировали по 37 грн. Нацбанк сказал: хватит. Теперь будет так – снимать с банкомата в любой стране Европы вы будете по курсу рынка в Украине… Но есть и украинские беженцы, которые будут сейчас рассчитываться карточками за товар или услуги, допустим, в Германии. Еще в пятницу это было 29,25 грн/долл, а уже сегодня – 37 грн. Вот так Нацбанк решил защищать свои валютные резервы, – подводит итог Пендзин.

Наличный курс валют сегодня – не та история, которая способна на что-то реально повлиять в Украине. Даже если курс будет 50 грн/долл, это не приведет к резкой инфляции критического импорта.

Реальных изменений можно будет ожидать только тогда, когда НБУ снова отпустит курс гривны.