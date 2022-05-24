Май, 24 в 16:57

Во вторник, 24 мая, политолог Владимир Фесенко заявил, что Украина вследствие войны усилила свои позиции в мире, “как это ни парадоксально”.

– Война всегда ослабляет, создает проблемы и ограничения. Но эта война, и в первую очередь героическое сопротивление украинского народа, эффективное сопротивление, когда даже наши партнеры, которые боялись, что будет быстрое поражение Украины, увидели, что Украина может себя защищать, может не просто выстоять в этой войне, но и победить – это изменило отношение к нам, – отметил Фесенко в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что жаль лишь, что у нас не было такой международной поддержки после 2014 года.

– Внутри страны мы видим разрушение пророссийского лагеря. Сейчас уже стыдно быть пророссийским политиком, из той же ОПЗЖ или подобной политической силы. Наша традиционная проблема, когда у нас был такой ощутимый пророссийский фланг – теперь его не будет. Пророссийские политики вынуждены будут адаптироваться, – отметил политолог.

Однако он подчеркнул, что эти политики не будут проевропейскими, что может вызвать проблемы.

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