Май, 24 в 15:24

Сегодня, 24 мая, Совет Европейского Союза принял временную либерализацию торговли с Украиной.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Это означает, что в течение одного года импортные пошлины на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будут взиматься.

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Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины.

В пресс-релизе Совета ЕС отмечается, что неспровоцированная масштабная война России против Украины оказала разрушительное воздействие на производственные мощности страны, транспортную инфраструктуру и доступ к Черному морю. И эти последствия нельзя недооценивать как внутри Украины, так и на международном уровне с точки продовольственной безопасности.

Сегодняшнее решение приостановит:

все эти пошлины в соответствии с Разделом IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, устанавливающего глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA), которая еще не была либерализирована.

Приостановка распространяется, в частности, на: промышленные товары, подлежащие поэтапному отказу от пошлин к концу 2022 года, фрукты и овощи, на которые распространяется система входных цен, а также сельскохозяйственные продукты и переработанные сельскохозяйственные продукты, на которые распространяются тарифные квоты.

взимание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины.

применение единых правил импорта в отношении импорта из Украины.

Напомним, что Еврокомиссия внесла свое предложение о временной либерализации торговли 27 апреля 2022 года.

13 мая Совет ЕС направил письмо в Европейский парламент, в котором сообщил о своем согласии с постановлением, которое затем было принято на пленарном заседании 19 мая.

Теперь после принятия документа как Европейским парламентом, так и Советом ЕС, он будет подписан и опубликован в официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу на следующий день после его публикации.

Напомним, что в начале мая правительство Украины временно отменило таможенный контроль непродовольственной продукции. Такая мера будет действовать до конца военного положения.

Источник: Council of the EU