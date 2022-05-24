ЕС отменил пошлины на весь украинский экспорт
Сегодня, 24 мая, Совет Европейского Союза принял временную либерализацию торговли с Украиной.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Это означает, что в течение одного года импортные пошлины на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будут взиматься.
Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины.
В пресс-релизе Совета ЕС отмечается, что неспровоцированная масштабная война России против Украины оказала разрушительное воздействие на производственные мощности страны, транспортную инфраструктуру и доступ к Черному морю. И эти последствия нельзя недооценивать как внутри Украины, так и на международном уровне с точки продовольственной безопасности.
Сегодняшнее решение приостановит:
- все эти пошлины в соответствии с Разделом IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, устанавливающего глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA), которая еще не была либерализирована.
Приостановка распространяется, в частности, на: промышленные товары, подлежащие поэтапному отказу от пошлин к концу 2022 года, фрукты и овощи, на которые распространяется система входных цен, а также сельскохозяйственные продукты и переработанные сельскохозяйственные продукты, на которые распространяются тарифные квоты.
- взимание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины.
- применение единых правил импорта в отношении импорта из Украины.
Напомним, что Еврокомиссия внесла свое предложение о временной либерализации торговли 27 апреля 2022 года.
13 мая Совет ЕС направил письмо в Европейский парламент, в котором сообщил о своем согласии с постановлением, которое затем было принято на пленарном заседании 19 мая.
Теперь после принятия документа как Европейским парламентом, так и Советом ЕС, он будет подписан и опубликован в официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу на следующий день после его публикации.
Напомним, что в начале мая правительство Украины временно отменило таможенный контроль непродовольственной продукции. Такая мера будет действовать до конца военного положения.
Источник: Council of the EU