Favbet платит налоги в госбюджет, не работает и не принимает ставки от граждан РФ и Белоруссии

Май, 25 в 20:32

Украинская компания Favbet обращается к украинским СМИ с просьбой не распространять недостоверную информацию о своей деятельности. Волна черного пиара с фейковой информацией о «неуплате налогов» и «сотрудничестве с РФ» носит клеветнический характер и не соответствует действительности.

Favbet не работает на территории РФ. Регистрация игроков из РФ закрыта, а счета игроков – заблокированы. У Favbet не было ни офисов, ни лицензий, ни платежных средств для клиентов, тем более, не осуществлял никаких маркетинговых активностей. Подчеркиваем, в отличие от других компаний, работавших до сих пор в РФ напрямую или под видом ребрендинга – Favbet не работал и не работает на этом рынке.

С 1 марта 2022 года Favbet остановил операции в Беларуси. Официальная причина ухода с белорусского рынка – военные действия со стороны агрессора на территории Украины. Полностью закрыты букмекерские залы, сайт, офис. Лицензия сдана. В отличие от других участников рынка – ребрендинг или продажа бизнеса не осуществлялся – просто закрыли.

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— Favbet тщательно платит налоги, сотрудничает с фондом «Повернысь живым», поддерживает ВСУ и волонтеров. Группа компаний Favbet – уплатила в государственный бюджет за лицензии 216,15 млн грн и создала около 700 рабочих мест. Дополнительно в бюджет уплачены различные налоги и сборы на общую сумму 20 791 263 грн. Favbet получила две лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино, лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов. Кроме того, компании получили двести лицензий на игровые автоматы, двадцать восемь лицензий на игровой стол, в т.ч. на игровой стол с кольцом рулетки, — сообщает компания.

Никакому должностному лицу и учредителям группы компаний Favbet не предъявлялось подозрений со стороны контролирующих или правоохранительных органов. В настоящее время никаких уголовных или административных производств в отношении группы компаний — не существует.

Также компания просит СМИ не распространять клевету и фейки по поводу деятельности благотворительного фонда Favbet Foundation. С 2020 года фондом было реализовано около 100 благотворительных инициатив, на сумму около 50 млн. грн. (в материальных и нематериальных активах). Среди них: приобретение 4300 ПК для сельских библиотек в 15 областях Украины, приобретение 2100 плазменных телевизоров в детских домах семейного типа. На полном обеспечении фонда сейчас 2 детских дома.

В первый месяц войны фондом было перечислено 1 млн. грн. на счета ОО «Повернысь живым» для нужд ВСУ. Ежемесячно с октября 2021 Favbet Foundation перечисляет 100 000 грн для реабилитации воинов. 1,5 млн. грн. перечислено на нужды ВСУ через официальный счет НБУ. За три месяца войны была обеспечена логистическая перевозка более 100 т гуманитарной помощи по маршруту Львов — Киевская область. За счет Favbet приобретено 100 комплектов амуниции для ТРО и ВСУ. В г. Загреб (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины, бесплатного изучения хорватского и английских языков, также оказывается психологическая поддержка.