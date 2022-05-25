Май, 25 в 0:46

За май Украина получит лишь 2 миллиарда долларов из пакетов финансовой помощи, которые предоставляют украинские партнеры Запада, чего недостаточно для закрытия месячных расходов.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе онлайн-конференции, организованной Atlantic Council.

— В мае у нас нет этой суммы ($5 млрд, — Ред.). Сейчас мы получили всего $1,2 млрд. До конца этого месяца мы ожидаем получить до $2 млрд, но не $5 млрд, – пояснил глава ведомства.

Сергей Марченко добавил, что Минфин частично может закрыть эту проблему за счет военных облигаций, но за месяц можно привлечь только до $1 млрд благодаря этой опции.

Сейчас смотрят

В то же время, частично помогает решить проблему ликвидности Национальный банк Украины, меры для чего согласовала Украина и международные партнеры.

– Мы не используем этот инструмент (финансирование НБУ, – Ред.) как ключевой. Но когда мы видим проблемы с ликвидностью на казначейском счете, мы приходим в центробанк, – объяснил Сергей Марченко.

Напомним, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский присоединился к встрече лидеров стран Большой семерки, в рамках которой стороны провели переговоры о том, как общая координация стран G7 должна привести к победе Украины.

В рамках переговоров президент Владимир Зеленский сообщил, что для того, чтобы Украина выстояла, ежемесячно государству необходима будет финансовая поддержка в размере от $5 до $7 млрд.

Источник: Atlantic Council