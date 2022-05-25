Май, 25 в 9:01

В Киеве уже начались проблемы с бензином. На заправках – километровые очереди.

На АЗС, где есть бензин, выстраиваются сотни желающих заправить авто. А вот на тех заправках, где есть газ и дизель, очереди несколько меньше.

Каковы правила продажи бензина на заправках в Киеве? Где можно купить бензин и сколько топлива продают в столице в одни руки – читайте в материале Фактов ICTV.

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Согласно данным, которые сообщили Фактам ICTV очевидцы, в украинской столице фактически негде заправиться бензином А-95. Рядовым гражданам продают только топливо премиум-марок, и то – на нескольких АЗС.

АЗС КЛО

На горячей линии компании сообщают, что для покупки бензина на их станциях можно купить специальные талоны номиналом от 100 до 150 л топлива. Использовать их необходимо в течение 14 дней.

Кроме того, на сайте компании опубликован обновляющийся список работающих заправок.

АЗС ОККО

На некоторых из этих заправочных станций можно заправиться без талонов, но отпускают только по 10 л бензина в одни руки.

Посмотреть, где находится ближайшая к вам заправка, а также уточнить, какие виды топлива на ней еще есть, можно на интерактивной карте, размещенной на официальном сайте ОККО.

Согласно опубликованным компанией данным, бензином А-95 на АЗС ОККО можно заправиться только по талонам или топливным картам. Однако для их покупки нужно быть юрлицом.

АЗС БРСМ

Ситуация с АЗС БРСМ в Киеве фактически такая же, как и с ОККО: на некоторых станциях все еще можно купить бензин без талонов, но такие сложно найти, и необходимо отстоять огромную очередь.

Несколько упростить поиск АЗС БРСМ может карта работающих заправок с указанием наличия на них того или иного вида топлива.

АЗС WOG

Тем временем сеть автозаправочных станций WOG ограничила продажу топлива 10 л в день, отпускать которые будут только при наличии карты лояльности PRIDE. При этом в WOG решили отменить ограничение отпуска топлива в канистры.

Отметим, что для поиска работающих заправок этой и других марок можно использовать виртуальную карту, которую в марте запустила КГГА. Ею можно воспользоваться по ссылке.

А также с помощью приложения Київ Цифровий – вкладка АЗС.

В чем причина дефицита топлива в Киеве

Топливный эксперт, гендиректор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн подчеркивает: дефицит бензина возник не только в столице, но и во всей стране, без исключений.

– Местные администрации даже делают отдельные заявления. На самом деле трудно с бензином в большинстве регионов уже пару недель, просто в Киеве об этом не знали или не обращали внимания. Неожиданность в столице связана в основном с тем, что ее трейдеры пытались снабжать в приоритетном порядке. Как я понимаю, в том числе и по просьбе центральных и местных властей. Но в последнее время в город вернулось много киевлян, потребление выросло, – пояснил он у себя в Facebook.

Куюн подчеркивает: крупные сетевые компании утверждают, что продают сейчас столько же горючего, как и неделю или две назад, однако раньше этого объема хватало на день, а сейчас – на несколько часов, и увеличить поставки пока что невозможно.

Среди аспектов, которые добавили давления на работающие АЗС – то, что некоторые граждане, по словам владельцев АЗС, “даже не могут вдавить в бак те жалкие 10 л, которые отпускают в одни руки, потому что бак полон”, а также – закрытие отдельных заправочных станций, которые израсходовали все запасы горючего даже при нормативной реализации.

– Поэтому, даже если правительство позволит продавать сейчас по 100 грн/л, горючее не появится. Хотя нет, может, и появится, но не потому, что кто-то выставит “припрятанное” горючее, а потому, что тот фиксированный объем просто не будут покупать, – резюмировал эксперт.

В КГГА, тем временем, призывают киевлян и гостей столицы по возможности не передвигаться по городу на частном транспорте. Там подчеркивают: в первую очередь необходимо обеспечить потребность в горючем для военных, защищающих Украину от рашистов.

– Киев просят помнить о потребностях армии и наших защитников, и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей, – отмечают на страницах администрации в соцсетях.

Первая вице-премьер Юлия Свириденко сообщила у себя в Facebook, что власти обещают ликвидировать дефицит горючего на АЗС “в отдельных регионах” в течение недели.

– Операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы, и сейчас мы решаем вопрос, как максимально быстро ввезти их на территорию Украины, – рассказала она.