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Факты / Украина / Бизнес и финансы

єДекларація для предпринимателей: на портале Дія запустили новую услугу

Валентина Летяк, редактор ленты
єДекларація

На портале Дія запустили новую услугу – єДекларація для предпринимателей, которая значительно упростит жизнь во время военного положения как ФЛП, так и юридическим лицам, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, єДекларація заменит 374 вида различных разрешительных бумажных документов – лицензии, сертификаты, свидетельства, удостоверения и выводы.

– Если вы владелец маленького кафе, то раньше вам нужно было сходить в шесть различных госорганов и собрать около 25 бумажных документов: разрешение на наружную рекламу, лицензию на право розничной торговли и другие. Этот бюрократический квест длился до 75 дней. В Дії это один электронный документ через 3 минуты, – объяснил Федоров.

 

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Подать єДекларацію могут уже действующие ФЛП или руководители юридических лиц, в частности:

  • владельцы бизнеса, у которых истек срок действия разрешительных документов;
  • ФЛП, изменившие место ведения бизнеса из-за войны;
  • предприниматели, изменившие вид деятельности.

Глава Минцифры заверил, что єДекларація не требует рассмотрения чиновником, поэтому можно сразу работать, не дожидаясь решения 10 дней.

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Фото: портал Дія

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