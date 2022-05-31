Кто может не платить за доставку газа во время войны: разъяснение регулятора

Май, 31 в 16:36

Украинцам официально объяснили, в каких случаях бытовые потребители могут не платить за распределение (доставку) газа во время войны.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила, что в условиях действия военного положения потребители должны быть (частично или полностью) освобождены от оплаты услуг распределения природного газа. Однако только в случаях, если:

В результате российской агрессии была повреждена распределительная инфраструктура и это сделало невозможным выполнение обязательства облгазов в части обеспечения круглосуточного доступа к газораспределительной системе. В таком случае плата за распределение не начисляется на период отсутствия круглосуточного доступа к газораспределительной системе. В результате российской агрессии был поврежден объект газопотребления потребителя и/или его внутридомовая система газоснабжения, что привело к невозможности использования потребителем своего права пользоваться услугами распределения природного газа.

Ряд облгазов уже обнародовал алгоритм осуществления перерасчета за распределение газа своим абонентам.

Сейчас смотрят

Как отмечают облгазы, перерасчет производится “на основании актов аварийных и технических служб о повреждениях объектов критической инфраструктуры, с приостановкой работы газораспределительной системы, за период с момента приостановки работы газовых сетей до возобновления возможности потребителей пользоваться природным газом”.

Однако перерасчет может быть произведен и по заявлению владельца дома, лично через клиентское пространство или письмом на электронный адрес облгаза.

При оформлении заявления следует указать адрес домохозяйства, номер лицевого счета и добавить документальное подтверждение разрушения дома.

Источник: НКРЕКП