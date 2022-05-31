Май, 31 в 19:54

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля, украинская экономика и курс гривни почувствовали определенный “экономический шок” и столкнулись с рядом проблем.

Национальный банк Украины отреагировал на войну приостановкой работы валютного рынка, кроме как продажей валюты. Он также зафиксировал курс на уровне официального на тот день – 29,2549 грн/$1.

Это привело к появлению так называемого черного рынка, на котором за $1 отдавали по 39-40 грн.

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Впоследствии Нацбанк разрешил продажу валюты в отделениях, а уже с 21 мая отменил верхний лимит как для курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривны в иностранную валюту за их карточками за пределами страны.

Чего ждать для украинской экономики в ближайшее время и что произойдет с курсом гривны в июне? Факты ICTV подготовили материал с мнениями экономических экспертов по этим вопросам.

В комментарии для Фактов ICTV экономист Алексей Кущ рассказал, что реакция курса гривны, как любого обменного курса, будет зависеть от состояния экономики. По его словам, на курс, прежде всего, влияют динамика экспорта и импорта.

– У нас резко упал экспорт, это влияет на то, что очень мало экспортной выручки заходит на внутренний рынок. Более того, даже экспортеры, которые могут сейчас экспортировать продукцию, они придерживают выручку за границей, потому что им выгодно завозить и продавать по фиксированному курсу… С другой стороны, резко упал импорт, потому что сократился платежеспособный спрос населения и около пяти миллионов потребителей нас выпало из внутреннего рынка из-за миграции за границу, – объяснил Алексей Кущ.

В то же время он отметил, что на внутреннем рынке Украины доминирует именно импорт, поскольку государственные учреждения начали возобновлять работу бизнеса, проводят закупку критической продукции и т.д.

Девальвация, по оценке эксперта, сдерживается, прежде всего, Национальным банком Украины, который придерживается политики фиксированного курса гривни.

— Один из определяющих компенсаторов курса гривни – это международная финансовая помощь в виде кредитов, грантов и т.д. Но у них есть небольшой недостаток – они поступают не ритмично. Иногда от оглашения финансовой поддержки до непосредственного получения средств может пройти месяц времени, – пояснил экономист.

По оценке Алексея Куща, прогноз курса гривны на июнь будет колебаться в пределах 34-43 грн/доллар, но резких скачков курса, по его мнению, ждать не стоит.

Во время круглого стола Finclub, состоявшегося 31 мая в онлайн-формате, начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов заявил, что ожидает стабилизацию карточного курса гривны для физлиц в июне.

– На июнь можно прогнозировать сохранение курсов экспортеров и импортеров. Что касается рынка банковской наличности для физлиц, он более-менее стабилизировался и не думаю, что там будут такие прыжки, которые мы видели этой весной, – сказал аналитик Альфа-Банка Блинов.

С ним согласился ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финстабильности Национального банка Украины (НБУ) Евгений Дубогрыз.

Эксперт отметил стабилизацию курса по сравнению со скачками, которые можно было наблюдать весной.

– Мне кажется, что у нас будет ползучая девальвация. Даже если НБУ будет взвешивать это, все равно давление на гривну есть, потому что у нас война, проблемы с экспортом, с тем, что мы недополучаем объем средств от наших партнеров, который нам очень нужен, – сказал Евгений Дубогрыз.

Эксперт добавил, что существование небольшой эмиссии гривны, влияющей на инфляцию не прямо, а из-за инфляционных ожиданий.

– Курс со временем НБУ будет менять, конечно, в сторону подорожания доллара, – отметил Евгений Дубогрыз.

Ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что не ожидает, что курс доллара может достичь даже отметки в 40 грн.

Источник: FinClub