Май, 31 в 17:58

Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2022 год, выделив дополнительные средства на национальную безопасность и оборону Украины, а также на программу єПідтримка.

Законопроект № 7413 поддержали во втором чтении и в целом 299 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан для дальнейшего противодействия широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Проект закона предусматривает увеличение расходов общего фонда госбюджета на более чем 287 млрд грн за счет осуществления дополнительных внешних заимствований.

В частности, планируется увеличение расходов на:

• национальную безопасность и оборону Украины – на 247,8 млрд грн;

• пополнение Резервного фонда – на 1,5 млрд грн;

• оказание помощи в рамках программы єПідтримка для украинцев, которые из-за полномасштабной войны потеряли работу (речь идет о 6 500 грн для граждан, которые подали соответствующие заявки на помощь) – на 5,8 млрд грн;

• финансовое обеспечение выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, дефицита средств Пенсионного фонда – на 20,1 млрд грн;

• предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату коммунальных услуг – на 12,5 млрд грн.

Из дополнительных 247,8 млрд грн на нацбезопасность и оборону:

• расходы на Министерство обороны Украины повышены на 166 млрд грн (в частности, на 102,5 млрд грн повышается финансирование ВСУ);

• расходы на систему Министерства внутренних дел (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, Государственная миграционная служба, ГСЧС, аппарат МВД) увеличены на 76 млрд грн;

• расходы на Главное управление разведки Минобороны – на 921,4 млн грн;

• расходы на Службу безопасности Украины повысятся на 2,78 млрд грн;

• расходы на Управление государственной охраны возрастут на 321,5 млн грн.

Законопроект увеличивает расходную часть госбюджета-2022 до 2,08 трлн грн (с 1,79 трлн грн), а предельный дефицит госбюджета на текущий год – до 743,5 млрд грн.