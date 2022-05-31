Как благотворительный фонд FAVBET Foundation помогает армии и переселенцам

Май, 31 в 18:49

С первого месяца войны на счета Повернись Живим и потребности ВСУ FAVBET Foundation перечислил более 4 млн грн. Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации воинов.

Благотворительный фонд FAVBET Foundation, целью которого является создание экосистемы положительного влияния и обеспечения условий для развития детского спорта и спортивной инфраструктуры, образовательных программ и государственных инициатив, приостановил все плановые проекты и переориентировался на помощь пострадавшим в Украине и переселенцам.

Война в Украине показала сплоченность граждан: медиаканалы и социальные сети транслируют волонтерские призывы, общество общими усилиями собирает средства на технику для ВСУ и гуманитарную помощь для гражданских.

Сейчас смотрят

Благотворительный фонд Favbet Foundation, основанный в 2020 году, уже реализовал около 100 благотворительных инициатив в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Среди них: передача 4 300 ПК для сельских библиотек в 15 областях Украины в рамках совместного impact-проекта Цифровизация библиотек – совместно с Министерством цифровой трансформации Украины, Офисом президента и Украинской библиотечной ассоциацией. Также передача 2 100 плазменных телевизоров в детские дома семейного типа. На полном обеспечении фонда сейчас находятся 2 детских дома.

В г. Загреб (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

— Украинцы должны изучать местный язык, хотя бы на минимальном уровне, а также английский, который является обязательным в мире. В будущем мы очень надеемся, что это поможет украинцам не только в базовых делах, но и будет способствовать их попыткам найти работу, повысить свою конкурентоспособность, – отметил президент благотворительного фонда Андрей Матюха.

На воплощение идеи понадобилось меньше недели. За это время команде фонда удалось найти место, преподавателей, студентов, учебные материалы, кафедры и все остальное, что нужно для изучения иностранных языков. Объявление об открытии курсов организаторы публиковали на разных форумах, что быстро стало известно среди украинцев, которые сейчас находятся в Загребе. Ожидается, что до конца месяца в центре будут учиться не менее 100 студентов.

За три месяца войны компанией были построены логистические маршруты перевозки гуманитарной помощи из Львова в Киев и перевезено более 100 тонн гуманитарного груза. На постоянной основе фонд передает для нужд ВСУ снаряжение, компьютерную технику, жесткие диски, дополнительное оборудование для современных сетей связи, средства гигиены и продукты питания. На средства FAVBET Foundation приобретено 100 комплектов амуниции для защитников страны в рядах Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.

— Мы мыслим глобально: содействовать социальным институтам и развитию будущих поколений, поддерживать диалог с обществом, получать обратную связь от реципиентов и действовать сообща, – говорит президент благотворительного фонда Андрей Матюха.

В 2021 году FAVBET Foundation поддерживал и привлекал особое внимание к Национальной стратегии создания безбарьерного пространства при поддержке первой леди Елены Зеленской. Компания Favbet с командой благотворительного фонда выступила партнером выставки Photo Kyiv 2021, проходившей в этом году под лозунгом Невидимая жизнь. Программа раскрыла актуальную социальную тему создания безбарьерной среды.

В рамках других проектов команда FAVBET Foundation сопровождает детские футбольные команды и создает равные возможности для занятия спортом: в 2020 году была построена workout-зона на НСК Олимпийский, свободная для посещения как взрослыми, так и детьми.

Источник фото: FAVBET