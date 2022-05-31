Май, 31 в 14:41

Понедельник, 13 июня, который был бы выходным в мирное время из-за Троицы, в этом году – рабочий для украинских банков, поскольку в период действия военного положения отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

Соответственно, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье, объяснили в Нацбанке Украины.

– Следовательно, праздничный день 12 июня (Троица), приходящийся на воскресенье, не переносится. Соответственно, понедельник, 13 июня 2022 года, является рабочим днем, в частности для банковской системы, – уточнил регулятор.

В период с 11 по 13 июня все межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться включительно датой банковского дня 13 июня.

Сейчас смотрят

Все украинские банки подключены к СЭП, поэтому могут производить платежи почти круглосуточно и без выходных исходя из потребностей клиентов.