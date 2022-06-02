От Твоего Газсбыта до Нафтогаза: у миллионов украинцев автоматически изменился поставщик газа

Июнь, 01 в 21:17

С сегодняшнего дня около у 7 миллионов украинских семей изменился поставщик газа. В то же время произошло это автоматически.

С 1 июня все бытовые потребители газоснабжающих компаний, работающих под брендом Твой Газзбут, начали получать топливо от поставщика последней надежды (ПОН) – газоснабжающей компании Нафтогаз Украины.

Как сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе Ассоциации поставщиков энергоресурсов, переход бытовых потребителей на ПОН произошел автоматически. Поскольку на 31 мая ни один из поставщиков газа для населения не смог подписать контракт на его поставку с НАК Нафтогаз Украины в рамках режима возложения специальных обязанностей (ПСО).

Сейчас смотрят

Бренд Твой Газсбыт используют 17 поставщиков газа и электроэнергии в разных регионах Украины. Это, в частности, Винницагаз Сбыт, Волыньгаз Сбыт, Днепропетровскгаз Сбыт, Житомиргаз Сбыт, Закарпатгаз Сбыт, Запорожгаз Сбыт, Ивано-Франковскгаз Сбыт, Киевоблгаз Сбыт, Львовгаз Сбыт, Николаевгаз Сбыт, Ровногаз Сбыт, Сумыгаз Сбыт, Харьковгаз Сбыт, Хмельницкгаз Сбыт, Черновцы , Черниговгаз Сбыт, а также ООО Твой Газсбыт.

Абонентскую базу указанных газсбытов оценивают в около 7 млн ​​домохозяйств. Всех их перевели к поставщику последней надежды – газоснабжающей компании Нафтогаз Украины – автоматически согласно действующему законодательству.

То есть, поставки газа людям не прекращали, посещать офисы газсбытов для смены поставщика не нужно. Потребителям придется только уплатить газсбытам за май (а также возможные долги за предыдущие месяцы). За потребленное с июня нужно будет платить уже новой газоснабжающей компании.

Напомним, в апреле правительство утвердило режим ПСО на рынке газа, которым сохранило до 30 сентября 2022 года действующие цены на газ для населения на уровне годовых базовых предложений поставщиков.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, цены на газ для людей остаются без изменений.

— Никакого повышения. До 8 грн за куб, как и было, – отметил глава правительства.

Цена газа в газоснабжающей компании Нафтогаз Украины сейчас – 7,96 грн за кубометр.