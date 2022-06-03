Июнь, 03 в 18:37

Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о строительстве дополнительных атомных энергоблоков и поставках ядерного топлива.

Соответствующие соглашения на площадке Хмельницкой АЭС подписали глава Энергоатома Петр Котин и президент Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман. В общем речь идет о трех соглашениях:

• о поставках ядерного топлива для всех атомных электростанций (АЭС) в Украине;

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• об увеличении с 5 до 9 энергоблоков АЭС, которые будут построены в Украине по технологиям Westinghouse (технологии АР1000);

• о создании в нашем государстве инженерно-технического центра Westinghouse.

Как отметили в Министерстве энергетики Украины, речь идет о строительстве девяти реакторов нового поколения с возможностью работать в режиме маневрирования и наилучшими эксплуатационными характеристиками.

AP1000 – это двухконтурный водно-водяной ядерный реактор, разработанный компанией Westinghouse. Эти реакторы имеют мощность 1 100 МВт и современные системы безопасности, могут работать в диапазоне от 20% до 100% нагрузки.

При подписании соглашений был открыт памятный знак по случаю начала строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.

Украина договорилась с Westinghouse о строительстве еще четырех энергоблоков АЭС / 5 фотографий

По словам министра энергетики Германа Галущенко, новые договоренности – мощный шаг на пути энергонезависимости Украины.

– Мы осовременим наш парк атомных энергоблоков, которые будут производить чистую, безопасную и надежную энергию без влияния России. В перспективе Украина может стать ключевым экспортером электроэнергии в Европу, – убежден Галущенко.

Сопровождением строительства и эксплуатации новых энергоблоков в Украине будет заниматься инженерно-технический центр Westinghouse, который планируется создать в нашем государстве.

Кроме того, Украина договорилась с Westinghouse об увеличении объемов поставок ядерного топлива для всех украинских АЭС. Американским топливом обеспечат как имеющиеся энергоблоки, так и те, которые будут построены в сотрудничестве с Westinghouse. Поставки будут производиться с площадки компании в Вестеросе (Швеция).

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Энергоатом полностью отказался от закупки российского ядерного топлива.

В настоящее время в энергосистеме Украины есть 15 действующих атомных энергоблоков на четырех АЭС (Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской).

Как известно, 31 августа прошлого года Украина подписала меморандум с Westinghouse о строительстве пяти энергоблоков по технологии АР1000.

А в ноябре были подписаны два первых соглашения о строительстве энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Источник: Министерство энергетики Украины, Энергоатом

Фото: Энергоатом