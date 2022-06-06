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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Как снять наличные с карты Monobank: инструкция

Марта Бондаренко, редактор ленты
монобанк

Monobank – это виртуальный банк, работающий только на мобильных устройствах.

В мобильном приложении есть большой выбор банковских услуг, в том числе бесплатные денежные переводы, оплата коммунальных платежей, возможность получить кэшбек, быстрая и профессиональная служба поддержки в мессенджерах (Viber, Facebook Messenger, Telegram) или по телефону.

Однако не всегда есть возможность рассчитаться картой, иногда нужна и наличность.

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Где и как можно снять наличные с карты, ведь банкоматов Monobank еще нет.

Сервисная поддержка советует производить в банкоматах других банков.

Банки-партнеры – Универсал банк и А-банк – не будут взимать комиссию за пользование своими банкоматами. Однако комиссию взимает сам Monobank:

  • Снятие наличных в Украине банк берет комиссию – 0,5% от суммы.
  • Снятие наличных денег на сумму, превышающую остаток собственных средств — 4% от суммы.
  • Снятие собственных средств по карте за границей – 2% от суммы.

Кроме того, все банки, партнерские или нет, устанавливают лимиты на снятие средств в банкоматах.

Снять наличные можно только в кассах Универсал банка, А-банка и ТАСкомбанка (этот банк взыщет 0,5% за проведение операции).

Еще обналичивать без предъявления кредитки можно в супермаркетах сетей Сильпо, VARUS и Фора, а также на заправках WOG и OKKO. Однако это могут сделать владельцы мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей (технологией NFC) – Apple Pay, Google Pay или Mi Pay, а также с помощью “умных” часов с Garmin Pay.

Как снять деньги без карты:

  • сделать покупку, используя смартфон с NFC;
  • сказать кассиру, что хотите снять наличные деньги со своего счета, сделать необходимые манипуляции в смартфоне;
  • подтвердить операцию, введя на терминале PIN-код.

За раз можно снять до 500 грн.

Следует отметить, что банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Источник: Monobank

Фото: Monobank

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