Вопрос компенсации собственникам разрушенного жилья будет решаться после победы – Кава

Июнь, 08 в 23:36

Заместитель министра финансов Александр Кава заявил в среду, 8 июня, в эфире телемарафона, что вопрос финансовой компенсации для собственников разрушенного жилья будет решаться после победы.

– Это ужасная ситуация, когда из-за действий РФ наши сограждане теряют жилье, родных и возможность жить нормально. Однако, к сожалению, сейчас боевые действия продолжаются, и наши Вооруженные силы активно защищают нас всех и нашу страну… Первая задача, которая стоит перед нашей страной сейчас – это обеспечение обороноспособности нашей страны и ВСУ, чтобы они могли давать отпор и, соответственно, беречь нас, – отметил он.

Кроме того, по его словам, государство прикладывает максимум усилий для того, чтобы исполнить все свои социальные обязательства – как выплата пенсий и зарплаты тем, кто получает ее из госбюджета.

– А также государство начинает восстанавливать ту инфраструктуру, которая была уничтожена в этой войне. Это важно и для того, чтобы обеспечить работу экономики. Ведь мы все прекрасно понимаем, что бюджет не бесконечен, он — производная от экономики. Из-за того, что многие предприятия остановили свою работу и уменьшили ее, наши граждане теряют работу и, соответственно, уменьшается объем госбюджета.

Недавно наше министерство показывало статистику, что лишь треть доходной части бюджета финансируется за счет налогов и сборов, остальное – грантовая финансовая помощь партнеров и кредиты, – сказал Кава.

Сейчас смотрят

Замминистра особенно подчеркнул, что в первую очередь нужно закончить войну, и лишь потом можно будет заниматься компенсациями.