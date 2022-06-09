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Факты / Украина / Бизнес и финансы

От цифровизации до энергетики: Зеленский призвал международные компании создать рабочие места в Украине

Анастасия Гевко, редактор ленты
Володимир Зеленський

В среду, 8 июня, президент Владимир Зеленский призвал топ-менеджеров международных компаний создавать в Украине новые рабочие места, и пообещал им комфортные условия для работы.

– Я бы очень хотел как президент Украины, чтобы ваши компании рассматривали возможность вхождения и поиска своего места в сфере экономики Украины. Для нас это прежде всего рабочие места. Вы понимаете, что это большие вызовы для 12 млн людей, которые потеряли из-за этой кровавой войны свои дома, уехали из них, потеряли работу. Их дети потеряли школы, а Украина потеряла субъекты, которые создают государство, которые являются настоящими гражданами, платят налоги и прочее, – отметил Зеленский перед участниками Yale SEO Summit.

Он уточнил, что компании могут открывать новые офисы в Украине в совершенно разных пластах бизнеса – от цифровизации до энергетики. 

– Мы готовы обо всем говорить. Но мы не готовы сделать минимальную налоговую систему. Вы должны понять нас: мы говорим о восстановлении Украины, а это значит, что мы должны делать это на финансах. Комфортные условия – да, прозрачные условия – да, быстрый менеджмент относительно начала вашего бизнеса в Украине – да. Это и есть поддержка, когда все это выгодно и вам, и нам, – подчеркнул Владимир Зеленский.

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