Июнь, 08 в 21:59

В среду, 8 июня, президент Владимир Зеленский призвал топ-менеджеров международных компаний создавать в Украине новые рабочие места, и пообещал им комфортные условия для работы.

– Я бы очень хотел как президент Украины, чтобы ваши компании рассматривали возможность вхождения и поиска своего места в сфере экономики Украины. Для нас это прежде всего рабочие места. Вы понимаете, что это большие вызовы для 12 млн людей, которые потеряли из-за этой кровавой войны свои дома, уехали из них, потеряли работу. Их дети потеряли школы, а Украина потеряла субъекты, которые создают государство, которые являются настоящими гражданами, платят налоги и прочее, – отметил Зеленский перед участниками Yale SEO Summit.

Он уточнил, что компании могут открывать новые офисы в Украине в совершенно разных пластах бизнеса – от цифровизации до энергетики.

– Мы готовы обо всем говорить. Но мы не готовы сделать минимальную налоговую систему. Вы должны понять нас: мы говорим о восстановлении Украины, а это значит, что мы должны делать это на финансах. Комфортные условия – да, прозрачные условия – да, быстрый менеджмент относительно начала вашего бизнеса в Украине – да. Это и есть поддержка, когда все это выгодно и вам, и нам, – подчеркнул Владимир Зеленский.