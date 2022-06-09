Июнь, 09 в 16:29

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что бюджет Киевской области не покроет даже треть потребностей по отстройке домов, до холодов с помощью меценатов и международной помощи власти надеются построить половину разрушенных зданий.

– В области полностью разрушены около 5 тыс. частных домов. Мы уже начали пилотный проект по строительству одноэтажных частных домов на территории Дмитровской общины. Планируем до 12 июня построить пять домов. Первый – для семьи нашего героя, погибшего в боях под Изюмом. Другие – для семей, дома которых были уничтожены во время бомбежек, – рассказал Кулеба.

Он уточнил, что если пилот проекта удастся, то 12 июня будет месяц, когда началось строительство. Власти рассчитывают, что такой проект будет типичным для Киевской области, что позволит двигаться дальше в других масштабах и объемах.

– План – построить 2 500 домов до наступления холодов. Площадь типового дома на три комнаты – 90 кв. м. Себестоимость, на которую хотим выйти, 1,1-1,2 млн грн, без ремонта и меблировки, но с необходимой сантехникой. Также будут типичные варианты на 60 кв. м, и 120 кв. м. Используются технические решения, позволяющие дать результат через месяц. Материалы: газобетон, арматура, дерево. Для нас главное – время, нужно найти такое количество производителей, которые закроют потребность к зиме, – сообщил глава ОВА.

По его словам, на 5 тыс. домов понадобится около 6 млрд грн – и это только на строительство частных домов, без электросетей, газоснабжения, которые в большинстве своем там есть.

Сейчас смотрят