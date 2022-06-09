Июнь, 09 в 17:40

По общим оценкам Минэкономики и KSE, потери экономики Украины из-за войны РФ, учитывая снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и прочее колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

Об этом говорится в отчете KSE.

Также уточняется, что по состоянию на 8 июня уточненная общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры составляет $103.9 млрд или 3 трлн грн.

Сейчас смотрят

– Определенное уменьшение общей суммы прямого ущерба инфраструктуре (на $2,6 млрд) связано с перерасчетом потерь, нанесенных отдельным категориям объектов железнодорожной инфраструктуры, религиозным и культурным сооружениям, а также потерь легковых авто. В то же время “органическое” увеличение стоимости поврежденного/разрушенного имущества в результате боевых действий за последнюю неделю составляет $1 млрд, – сказано в отчете.

Как уточняется, за последнюю неделю вырос ущерб, который нанесли предприятиям, учебным заведениям и здравоохранению, детсадам, админзданиям и складской инфраструктуре.

– Ущерб, нанесенный из-за разрушений и повреждений украинских предприятий, уже достиг $11.5 млрд, образовательных учреждений – $1.6 млрд, медучреждений – $1.1 млрд, детсадов – $576 млн. В целом с начала войны России против Украины повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 44.8 млн квадратных метров жилья, 256 предприятия, 6.3 тыс. железнодорожных путей, 656 медучреждений, 1 177 учебных заведений, 668 детсадов, 198 складов, 20 торговых центров, 28 нефтебаз, – перечислили в ответе.

Кроме того аналитики уточнили сумму ущерба для железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава – он сократился на $1 млрд и по состоянию на 8 июня составил $2,7 млрд. Всего в результате боевых действий повреждено 6.3 тыс. путей и 41 город.

Сообщается, что все эти уточнения связаны с корректировкой коэффициента повреждения имущества на неконтролируемых территориях. Перерасчет сделали на основе подхода, что повреждено 40% от общей стоимости недвижимого (здания, сооружения, пути, недвижимое оборудование) и 100% от стоимости движимого имущества (локомотивы, вагоны, инструменты, вычислительная техника).

– На этот счет с экспертами Укрзализныци продолжаются дискуссии, поскольку УЗ считает утраченным на неконтролируемых территориях 100% имущества. После освобождения территорий и получения доступа к имуществу будет произведен новый расчет для более точной оценки, – сказано в заявлении.

Также, по уточненным расчетам, в результате войны украинцы потеряли почти 105 тыс. легковых автомобилей, общая сумма ущерба от которых составляет $968 млн (предварительная оценка – $1.6 млрд).

При этом не учитывается стоимость “евроблях”, которые не были зарегистрированы в Украине, а потому фактическая сумма ущерба может оказаться выше.