Июнь, 10 в 18:43

Кабинет министров урегулировал сроки подачи финансовой отчетности предприятиями во время действия военного положения в Украине.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства финансов, правительство внесло соответствующие изменения в Порядок подачи финансовой отчетности.

Тем самым Кабмин урегулировал вопрос о сроках подачи отчетности для предприятий, которые не подали ее вовремя в условиях военного положения. Речь идет о промежуточной и годовой отчетности.

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Предприятиям разрешили подать необходимые документы уже после завершения военного положения.

– Такие предприятия должны подать соответствующую отчетность в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения, — отметили в Минфине.

Кроме того, Кабмин урегулировал проведение инвентаризации имущества предприятиями (их структурными подразделениями) на временно оккупированных территориях или в районах военных действий.

– Руководители таких предприятий смогут оперативно принимать решение о проведении инвентаризации определенного имущества в случае обнаружения фактов его хищения или порчи для обеспечения фиксирования таких событий, – уточнили в Минфине.

Как известно, в Украине хотят вернуть довоенное налогообложение импорта для наполнения бюджета. Речь идет о возвращении налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозных пошлин на импортные товары.

В то же время льготы для украинского бизнеса, принятые на время полномасштабной войны, продолжат действовать: уплата единого налога с оборота в объеме 2% для физлиц и предприятий, льготы для малого бизнеса, ограничения на проверки и штрафы.