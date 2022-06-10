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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс валют почти не изменился: за сколько можно купить доллар и евро в банках

Марта Бондаренко, редактор ленты
Курс долара, гривня долар
Фото: Depositphotos

Курс украинской гривны на 10 июня почти не изменился.

По данным Национального банка Украины, официальный курс гривны к доллару составляет – 29,25 грн; к евро – 31,39 грн.

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Приватбанк предлагает следующие курсы валют:

В отделениях покупка продажа
Євро/грн 36,7 37,7
Доллар/грн 34,75 35,55

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа
Доллар/грн 34,70 35,55
Євро/грн 36,50 37,60

Курс валют в Монобанк:

В отделениях покупка продажа
Доллар/грн 31,6 32,7
Євро/грн 33,43 34,8299

Курс валют в Райффайзен Банк:

В отделениях покупка продажа
Доллар/грн 34,80 35,70
Євро/грн 36,80 38,50

Курс валют в УкрСиббанк:

В отделениях покупка продажа
Доллар/грн 29,26 29,55
Євро/грн 31,40 31,71

Средний курс гривны в польских банках по состоянию на 10 июня 2022 года составляет примерно 0,12-0,13 злотых за 1 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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