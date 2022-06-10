Курс валют почти не изменился: за сколько можно купить доллар и евро в банках
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Курс украинской гривны на 10 июня почти не изменился.
По данным Национального банка Украины, официальный курс гривны к доллару составляет – 29,25 грн; к евро – 31,39 грн.
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Приватбанк предлагает следующие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Євро/грн
|36,7
|37,7
|Доллар/грн
|34,75
|35,55
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Доллар/грн
|34,70
|35,55
|Євро/грн
|36,50
|37,60
Курс валют в Монобанк:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Доллар/грн
|31,6
|32,7
|Євро/грн
|33,43
|34,8299
Курс валют в Райффайзен Банк:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Доллар/грн
|34,80
|35,70
|Євро/грн
|36,80
|38,50
Курс валют в УкрСиббанк:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
|Євро/грн
|31,40
|31,71
Средний курс гривны в польских банках по состоянию на 10 июня 2022 года составляет примерно 0,12-0,13 злотых за 1 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк