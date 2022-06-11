Лучшей помощью экономике Украины сегодня являются быстрые гранты – МВФ
Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что сейчас, когда в Украине идет война, которую развязала Россия, лучшей поддержкой экономики страны может стать экстренная международная помощь, в идеале – в виде грантов.
В то же время он отметил, что новая программа МВФ для Украины была бы актуальна в среднесрочной перспективе, пишет Укринформ.
– Краткосрочная поддержка со стороны международных партнеров Украины, по нашему мнению, должна быть сосредоточена на экстренной помощи, в идеале – в форме быстро предоставляемых грантов, – сказал представитель Фонда.
Относительно возможного начала переговоров о новой программе МВФ для Украины Райс подчеркнул, что такой вариант могут обсуждать в среднесрочной перспективе “в контексте больших потребностей для реконструкции, а также когда это позволят условия”.
Сейчас же, по его словам, внимание уделяется в первую очередь краткосрочной поддержке.
Напомним, 9 марта исполнительный совет МВФ одобрил выплату $1,4 млрд Украине в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI).
Такой пакет должен был помочь Украине удовлетворить неотложные потребности в финансировании и смягчить последствия войны для национальной экономики.