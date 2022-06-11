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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Лучшей помощью экономике Украины сегодня являются быстрые гранты – МВФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
МВФ
Фото: Depositphotos

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что сейчас, когда в Украине идет война, которую развязала Россия, лучшей поддержкой экономики страны может стать экстренная международная помощь, в идеале – в виде грантов.

В то же время он отметил, что новая программа МВФ для Украины была бы актуальна в среднесрочной перспективе, пишет Укринформ.

– Краткосрочная поддержка со стороны международных партнеров Украины, по нашему мнению, должна быть сосредоточена на экстренной помощи, в идеале – в форме быстро предоставляемых грантов, – сказал представитель Фонда.

Относительно возможного начала переговоров о новой программе МВФ для Украины Райс подчеркнул, что такой вариант могут обсуждать в среднесрочной перспективе “в контексте больших потребностей для реконструкции, а также когда это позволят условия”.

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Сейчас же, по его словам, внимание уделяется в первую очередь краткосрочной поддержке.

Напомним, 9 марта исполнительный совет МВФ одобрил выплату $1,4 млрд Украине в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI). 

Такой пакет должен был помочь Украине удовлетворить неотложные потребности в финансировании и смягчить последствия войны для национальной экономики. 

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Источник: Укринформ
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