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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Приватбанк сообщил о регламентных работах: когда сервисы будут недоступны

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Приватбанк сообщил о регламентных работах: когда сервисы будут недоступны

Ночью 12 июня Приватбанк будет проводить текущие регламентные работы в мобильном приложении Приват24, поэтому сервисы будут на паузе до 5 утра.

Об этом украинцев предупредили представители компании. 12 июня с 24.00 до 05.00 приложение и веб-версия Приват24 будут недоступны.

— Для безопасной и качественной работы сервисов Приватбанк будет проводить текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 12 июня, когда большинство клиентов не проводят операции. Во время проведения работ 12 июня с 0.00 до 5.00 утра – приложение и веб-версия Приват24 будут недоступны. Просим прощения за временные неудобства и надеемся на ваше понимание! – говорится в сообщении.

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