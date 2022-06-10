Сервер не отвечает: в работе Приват24 произошел сбой
В работе Приватбанка произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с использованием мобильного приложения Приват24.
В частности, при совершении платежей клиентам отображается сообщение, что “сервер не отвечает”.
По словам спикера банка Олега Серги, это ситуативная проблема, возникшая из-за пиковой нагрузки платежей. В течение часа работа банкинга должна полностью нормализоваться.
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Напомним, ранее Приватбанк предупредил украинцев о проведении регламентных работ ночью 12 июня. С 24.00 до 05.00 приложение и веб-версия Приват24 будут недоступны.
Текущие регламентные работы в Приват24 решили проводить именно в ночное время, когда большинство клиентов не совершают операции.