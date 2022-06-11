Июнь, 11 в 15:22

Прошло уже больше месяца, как в Киеве значительно оживился рынок аренды жилья. Риелторы связывают это со стабилизацией ситуации. Российские войска отступили, деоккупированные территории начали восстанавливать, а ВСУ демонстрируют готовность отражать ракетные удары в столице. Следовательно, жители возвращаются, начали съезжаться и переселенцы.

Если до войны средняя стоимость аренды была 15 тыс. грн, сейчас специалисты фиксируют цену в 8-10 тыс. грн. Найти можно предложения и за рекордные 6 тыс.

– Мы до сих пор наблюдаем падение цен. Где-то на 30% и больше. Все зависит от сегмента. Эконом-варианты снизились на треть, стоимость элитных квартир – где-то на 50%, – отмечает Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Такие цены не наблюдали уже давно. Свободного жилья стало больше, люди могут найти квартиру возле работы, чтобы сэкономить на транспорте и топливе.

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Риелторы отмечают, что всплеск цен возможен уже к осени, именно на три месяца обычно подписывают договор аренды с собственниками и таким образом фиксируют цену.

– Дальше будет все зависеть от ситуации в стране, от того, как будет бизнес работать, увеличатся ли у людей доходы и смогут ли они позволить арендовать недвижимость по более высокой стоимости. То есть осенью мы будем наблюдать какие-то изменения, – говорит Пита.

А вот возврат к ценам довоенного периода можно ожидать только через год.

Что касается покупки жилья, то здесь ажиотажа на рынке недвижимости вообще нет. Люди находятся в режиме ожидания, объясняют риэлторы. Владельцы квартир пытаются удержать довоенные цены. Но покупатели такие суммы платить не спешат. Так что на вторичном рынке Киева снижение прогнозируют, но не существенное.

– На сегодня цены держатся довоенные. Снижение возможно на 10-20%, не более, опять же первичный рынок не заработал, а это был конкурент вторичке. Застройщики только возобновляют работу проектов, отделов продаж, – отмечает Пита.

Застройщики, которые возобновили работы на своих площадках, объясняют, что могут продолжить строительство, потому что все необходимые материалы закупили еще до войны. Пошли навстречу инвесторам – первые три месяца можно было не платить рассрочку. Но подчеркивают, что отдавать квадратные метры за бесценок никто не будет. Прогнозируют, что цены на квадратные метры не упадут, а наоборот — с июня возрастут.

– Главный фактор – это цена на строительные материалы. И в зависимости от вида строительных материалов, цена повысилась от 20 до 50%. Потому мы уже подняли стоимость квартир на 3% за квадратный метр. И дальше прогнозируем снова подорожание, – говорит директор по маркетингу компании-застройщика Анна Щербань.

К тому же уже ощутим на рынке дефицит строительных материалов. В частности, это касается стекла и металла. Четверть крупных производителей прекратили работу, потому что оказались либо на оккупированных территориях, либо на линии огня. Или вообще разрушены.

Когда рынок первичной недвижимости заработает в полном объеме, сказать сложно. Эксперты отмечают, что инвесторы не готовы вкладывать средства, особенно учитывая военные угрозы. Сейчас покупают жилье те, кто пытался это сделать перед началом войны, или же переселенцы, имеющие такую ​​финансовую возможность. Такие покупатели выбирают небольшие однокомнатные квартиры, также есть запрос на трехкомнатные для семьи.

На сегодня украинский рынок потерял иностранного инвестора. Поэтому застройщики намерены пока завершить уже начатые объекты.