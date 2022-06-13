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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подешевел на 46 копеек: за сколько можно купить доллар и евро в банках

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
курс валют
Фото: Depositphotos

13 июня курс гривны относительно евро вырос на 46 копеек. По отношению к доллару курс национальной валюты остается стабильным.

По данным Национального банка Украины, официальный курс гривны к доллару составляет – 29,25 грн; к евро – 30,93 грн. 

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Приватбанк предлагает следующие курсы валют:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,6 37,6
Доллар/грн 34,85 35,65

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 34,70 35,55
Доллар/грн 36,35 37,50

Курс валют в Монобанк:

В отделениях покупка продажа
Доллар/грн 31,6 32,7
Евро/грн 33,10 34,29

Курс валют в Райффайзен Банк:

В отделениях покупка продажа
Доллар/грн 34,90 35,80
Евро/грн 36,00 37,90

Курс валют в УкрСиббанк:

В отделениях покупка продажа
Доллар/грн 29,26 29,55
Евро/грн 31,40 31,71

Отметим, что курс гривны в польских банках на 11 июня составил примерно 0,1225 злотых за 1 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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