Евро подешевел на 46 копеек: за сколько можно купить доллар и евро в банках
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13 июня курс гривны относительно евро вырос на 46 копеек. По отношению к доллару курс национальной валюты остается стабильным.
По данным Национального банка Украины, официальный курс гривны к доллару составляет – 29,25 грн; к евро – 30,93 грн.
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Приватбанк предлагает следующие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,6
|37,6
|Доллар/грн
|34,85
|35,65
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|34,70
|35,55
|Доллар/грн
|36,35
|37,50
Курс валют в Монобанк:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Доллар/грн
|31,6
|32,7
|Евро/грн
|33,10
|34,29
Курс валют в Райффайзен Банк:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Доллар/грн
|34,90
|35,80
|Евро/грн
|36,00
|37,90
Курс валют в УкрСиббанк:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
|Евро/грн
|31,40
|31,71
Отметим, что курс гривны в польских банках на 11 июня составил примерно 0,1225 злотых за 1 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк