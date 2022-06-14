Июнь, 14 в 10:09

Национальный банк Украины подписал соглашение с центральным банком Нидерландов. Оно позволит украинцам обменять наличную гривну на евро.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

– 13 июня подписали соглашение с центральным банком этой страны (Нидерландов, – Ред.). Так что уже до конца июня совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривны наличными на евро, — указал он.

По словам Шевченко, лимит в рамках соглашения составляет до 10 тыс. грн на одного человека. Поддержку обмена денег обеспечит местная коммерческая компания, которая имеет представительства по всей стране.

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Глава НБУ напомнил, что ранее договоренности по обмену наличной гривны на местную валюту были достигнуты с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции.

Он добавил, что переговоры с партнерами из других стран продолжаются.

Источник: Кирилл Шевченко