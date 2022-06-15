Украина и ЕС до конца июня подпишут соглашение о либерализации автоперевозок

Июнь, 14 в 22:08

Украина ускорит логистику автоперевозок с ЕС, что очень важно для экспорта в условиях блокады морских портов. Еврокомиссия и Мининфраструктуры согласовали финальный текст Соглашения о либерализации перевозок автомобильным транспортом Украина – ЕС, которое планируется подписать в конце июня.

Подписание документа отменяет необходимость получения соответствующих разрешений и позволит избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

– Параллельно мы работаем над развитием пограничной инфраструктуры, которая значительно увеличила бы пропускную способность на западных границах. В частности, в рамках проекта Открытая граница планируем ликвидировать все узкие места на границе, – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Переговоры с ЕС относительно либерализации перевозок автотранспортом начались еще осенью 2021 года.

После полномасштабного вторжения РФ объем экспорта автотранспортом и потребность в разрешениях на международные перевозки по некоторым направлениям выросли в несколько раз.

Уже в первый месяц войны Украине удалось договориться о временной отмене разрешений на грузовые перевозки с 12 странами ЕС: Австрия, Венгрия, Италия, Латвия, Эстония, Болгария, Германия, Дания, Литва, Румыния, Греция и Словакия. А подписание соглашения вообще отменяет необходимость получения таких разрешений.