Украина имеет план Б, если не удастся разблокировать морские порты – Минагрополитики
Украина уже готовит дополнительные мощности для хранения зерна прошлогоднего и нового урожая, если не получится возобновить его экспорт через морские порты, заявил в эфире телемарафона заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
– Учитывая переходные остатки с прошлого года и прогноз урожайности этого года, может быть дефицит в пределах 10-15 млн тонн. Поэтому сейчас в качестве плана Б для хранения зерна, в случае невозможности быстрого экспорта, завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн, – уточнил он.
По его словам, по всей территории Украины распределены тысячи элеваторных мощностей.
Высоцкий также спрогнозировал, какими будут цены на сельскохозяйственную продукцию.
– Если мы говорим о группе садоводства – овощи, плоды, ягоды, – то мы приближаемся к сезону несколько меньших цен. Приближается уборка урожая. По меньшей мере, до конца октября предпосылок для роста цен нет, – заверил чиновник.
Он также считает, что должна подешеветь молочная продукция, поскольку в этот период обычно увеличиваются надои.
– Поэтому, если не будет макровызовов, например, дальнейшего роста цен на топливо или других факторов, которые могут влиять на цену, сугубо с точки зрения аграрного цикла, предпосылок для повышения цен пока нет, – подытожил Высоцкий.
На днях Джо Байден заявил, что США разрабатывают план вывоза зерна из Украины по железной дороге и хранения его во временных пунктах на границе, в том числе с Польшей.
В частности, по его словам, планируется построить временные пункты для хранения украинского зерна.