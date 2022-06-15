Украина имеет план Б, если не удастся разблокировать морские порты – Минагрополитики

Июнь, 15 в 15:53

Украина уже готовит дополнительные мощности для хранения зерна прошлогоднего и нового урожая, если не получится возобновить его экспорт через морские порты, заявил в эфире телемарафона заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

– Учитывая переходные остатки с прошлого года и прогноз урожайности этого года, может быть дефицит в пределах 10-15 млн тонн. Поэтому сейчас в качестве плана Б для хранения зерна, в случае невозможности быстрого экспорта, завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в резерве потенциальное оборудование для хранения этих дополнительных тонн, – уточнил он.

По его словам, по всей территории Украины распределены тысячи элеваторных мощностей.

Высоцкий также спрогнозировал, какими будут цены на сельскохозяйственную продукцию.

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– Если мы говорим о группе садоводства – овощи, плоды, ягоды, – то мы приближаемся к сезону несколько меньших цен. Приближается уборка урожая. По меньшей мере, до конца октября предпосылок для роста цен нет, – заверил чиновник.

Он также считает, что должна подешеветь молочная продукция, поскольку в этот период обычно увеличиваются надои.

– Поэтому, если не будет макровызовов, например, дальнейшего роста цен на топливо или других факторов, которые могут влиять на цену, сугубо с точки зрения аграрного цикла, предпосылок для повышения цен пока нет, – подытожил Высоцкий.

На днях Джо Байден заявил, что США разрабатывают план вывоза зерна из Украины по железной дороге и хранения его во временных пунктах на границе, в том числе с Польшей.

В частности, по его словам, планируется построить временные пункты для хранения украинского зерна.