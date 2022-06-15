Евро немного подорожал: сколько стоит валюта в банках 15 июня
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15 июня Нацбанк незначительно повысил стоимость европейской валюты.
В среду евро стоит на копейку дороже – 30,57 грн.
Курс доллара остается стабильным – 29,25 грн.
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Приватбанк 15 червня предлагает такие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,6
|37,6
|Доллар/грн
|35,1
|35,7
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,5
|37,4
|Доллар/грн
|35
|35,75
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|33,1
|34,28
|Доллар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют в Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,3
|37,7
|Доллар/грн
|35,5
|36,2
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|30,57
|30,87
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
На черном рынке покупка доллара 15 июня колеблется от 35,3 до 35,62 грн, продажа – от 35,65 до 35,8 грн.
Покупают евро в обменниках в среду за 35,6 – 37,65 грн, продают – за 37,65 – 37,8 грн.
Накануне средний банковский курс гривны в Польше за сутки вырос на 0,15 злотых и составил ориентировочно 0,1247 злотых за 1 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк