Июнь, 15 в 13:41

15 июня Нацбанк незначительно повысил стоимость европейской валюты.

В среду евро стоит на копейку дороже – 30,57 грн.

Курс доллара остается стабильным – 29,25 грн.

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Приватбанк 15 червня предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,6 37,6 Доллар/грн 35,1 35,7

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,5 37,4 Доллар/грн 35 35,75

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 33,1 34,28 Доллар/грн 31,6 32,7

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,3 37,7 Доллар/грн 35,5 36,2

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 30,57 30,87 Доллар/грн 29,26 29,55

На черном рынке покупка доллара 15 июня колеблется от 35,3 до 35,62 грн, продажа – от 35,65 до 35,8 грн.

Покупают евро в обменниках в среду за 35,6 – 37,65 грн, продают – за 37,65 – 37,8 грн.

Накануне средний банковский курс гривны в Польше за сутки вырос на 0,15 злотых и составил ориентировочно 0,1247 злотых за 1 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк