Июнь, 16 в 12:52

16 июня Нацбанк повысил стоимость европейской валюты почти на три копейки.

В четверг евро стоит 30,6 грн.

Курс доллара остается стабильным – 29,25 грн.

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Приватбанк 16 июня предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,7 37,7 Доллар/грн 35,2 35,7

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,5 37,5 Доллар/грн 35,2 35,85

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 33 34,2 Доллар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,6 38 Доллар/грн 35,3 36,2

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 30,6 30,9 Доллар/грн 29,26 29,55

На черном рынке покупка доллара 16 июня колеблется от 35,4 до 35,67 грн, продажа – от 35,69 до 35,9 грн.

Покупают евро в обменниках в четверг за 35,42–37,45 грн, продают за 37,52–37,9 грн.

По состоянию на 16 июня средний банковский курс гривны в Польше составляет ориентировочно 0,125 злотых за 1 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк