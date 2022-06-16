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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подорожал почти на 3 копейки: стоимость валюты в банках 16 июня

Татьяна Забожко, редактор ленты
Евро подорожал почти на 3 копейки: стоимость валюты в банках 16 июня
Фото: Depositphotos

16 июня Нацбанк повысил стоимость европейской валюты почти на три копейки.

В четверг евро стоит 30,6 грн.

Курс доллара остается стабильным – 29,25 грн.

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Курс валют 16 червня 2022

Приватбанк 16 июня предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,7 37,7
Доллар/грн 35,2 35,7

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,5 37,5
Доллар/грн 35,2 35,85

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 33 34,2
Доллар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,6 38
Доллар/грн 35,3 36,2

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 30,6 30,9
Доллар/грн 29,26 29,55

На черном рынке покупка доллара 16 июня колеблется от 35,4 до 35,67 грн, продажа – от 35,69 до 35,9 грн.

Покупают евро в обменниках в четверг за 35,42–37,45 грн, продают за 37,52–37,9 грн.

По состоянию на 16 июня средний банковский курс гривны в Польше составляет ориентировочно 0,125 злотых за 1 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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