Евро подорожал почти на 3 копейки: стоимость валюты в банках 16 июня
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16 июня Нацбанк повысил стоимость европейской валюты почти на три копейки.
В четверг евро стоит 30,6 грн.
Курс доллара остается стабильным – 29,25 грн.
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Приватбанк 16 июня предлагает такие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,7
|37,7
|Доллар/грн
|35,2
|35,7
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,5
|37,5
|Доллар/грн
|35,2
|35,85
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|33
|34,2
|Доллар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,6
|38
|Доллар/грн
|35,3
|36,2
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|30,6
|30,9
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
На черном рынке покупка доллара 16 июня колеблется от 35,4 до 35,67 грн, продажа – от 35,69 до 35,9 грн.
Покупают евро в обменниках в четверг за 35,42–37,45 грн, продают за 37,52–37,9 грн.
По состоянию на 16 июня средний банковский курс гривны в Польше составляет ориентировочно 0,125 злотых за 1 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк