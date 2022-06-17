Украина завершила посевную и начала сбор озимого ячменя

Июнь, 17 в 18:05

Минагрополитики сообщает, что аграрии Украины завершили работы по посевной-2022 и приступили к сбору озимого ячменя.

Об этом пишет пресс-служба министерства в пятницу, 17 июня.

– Прогнозируемые посевы основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляли 14 163,4 тыс. га, что на 2 752,9 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га), – сказано в уведомлении.

Как уточняется, по оперативным данным, в общем итоге всего было засеяно 95% площадей от прогнозируемых, что составляет 13,4 млн. га.

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По итогам наибольшее изменение в структуре посевов касалось пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои.

– Площадь посевов яровой пшеницы и сои осталась на уровне предыдущего года. Площади посевов под подсолнечник сократились по сравнению с прошлым годом, но несущественно, и сохранили высокий показатель в 4 млн 702 тыс. га. Произошло сокращение посевов кукурузы: в этом году 4 млн 639 тыс. против 5 млн 500 тыс. га в прошлом году.

Итак, всего в 2022 году посеяно:

яровой пшеницы 191,1 тыс. га;

ярового ячменя 951,4 тыс. га;

ярового рапса 34,1 тыс. га;

овса 159,3 тыс. га;

гороха 131,0 тыс. га;

гречихи 75,3 тыс. га;

проса 49,5 тыс. га;

кукурузы 4 639,4 тыс. га;

сахарной свеклы 180,6 тыс. га;

подсолнечника 4 702,7 тыс. га;

сои 1 212,6 тыс. га;

картофеля 1 104,2 тыс. га.

Также, по информации Госстата, посев озимых культур на зерно под урожай-2022 проведен на площади 7,6 млн га, в т.ч. – озимой пшеницы 6,5 млн га, ржи 109 тыс. га, ячменя – 969 млн га.

Кроме того, посев озимого рапса произведен на площади 1 млн 414 тыс. га.

Между тем в южных регионах начали сбор нового урожая озимого ячменя.

– Первыми в Украине в летние поля вышли аграрии Одесчины. В Измаильском районе стартовал сбор озимого ячменя. Первые обкосы на площади 7 тыс. га при урожайности 21 ц/га дали намолот 14,7 тыс. тонн зерна нового урожая, — сообщают в министерстве.

В целом в этом году в Одесской области должны собрать 1 млн 61 тыс. га озимых зерновых. В частности, 551 тыс. га озимой пшеницы, 244 тыс. га озимого ячменя, 50 тыс. га ярового ячменя и 190 тыс. га рапса.