Процесс движется: Украина ведет переговоры по возобновлению работы McDonald’s

Июнь, 19 в 21:02

После начала полномасштабной войны сеть заведений быстрого питания McDonald’s приостановила работу ресторанов в Украине. Однако Министерство иностранных дел ведет переговоры с компанией по возобновлению работы заведений.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несколько недель назад установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald’s в США.

— С началом полномасштабного вторжения компания, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности. Но мы в МИД убеждены, что сейчас есть условия для возобновления работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться. Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald’s в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald’s является одним из самых известных американских брендов. Процесс движется, – подчеркнул министр.

По его мнению, McDonald’s — это особый ритуал, которым можно осчастливить детей, однако это не отменяет обязанностей периодически готовить еду дома. По данным источников Фактов ICTV, сотрудникам McDonald’s в Киеве недавно звонили и спрашивали, готовы ли они в ближайшее время выйти на работу, однако сроков не назвали.