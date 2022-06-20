Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Процесс движется: Украина ведет переговоры по возобновлению работы McDonald’s

Юля Захарченко, редактор ленты
Процесс движется: Украина ведет переговоры по возобновлению работы McDonald’s
Фото: Pexels

После начала полномасштабной войны сеть заведений быстрого питания McDonald’s приостановила работу ресторанов в Украине. Однако Министерство иностранных дел ведет переговоры с компанией по возобновлению работы заведений.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несколько недель назад установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald’s в США.

— С началом полномасштабного вторжения компания, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности. Но мы в МИД убеждены, что сейчас есть условия для возобновления работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться. Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald’s в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald’s является одним из самых известных американских брендов. Процесс движется, – подчеркнул министр.

По его мнению, McDonald’s — это особый ритуал, которым можно осчастливить детей, однако это не отменяет обязанностей периодически готовить еду дома. По данным источников Фактов ICTV, сотрудникам McDonald’s в Киеве недавно звонили и спрашивали, готовы ли они в ближайшее время выйти на работу, однако сроков не назвали.

Сейчас смотрят
Читайте
McDonald's поддержал Украину и закрыл 850 ресторанов в России

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка