Июнь, 20 в 11:19

В понедельник, 20 июня, Национальный банк установил официальный курс на уровне 29,25 грн, а евро – 30,69 грн. Однако курс доллара в банках и обменниках значительно выше.

Факты ICTV рассказывают, каков курс валют в украинских банках.

Вырос в цене и польский злотый – 6,54 грн. Британский фунт тоже немного подорожал – 35,90 грн.

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Приватбанк 20 июня предлагает следующие курсы валют:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,80 37,70 Доллар/грн 35,3 35,7

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,70 37,60 Доллар/грн 35,25 35,75

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 33,2 34,44 Доллар/грн 31,6 32,7

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,90 38,20 Доллар/грн 35,4 36,00

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 30,70 31,00 Доллар/грн 29,26 29,55

Курс валют в банке ПУМБ:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 37,00 37,80 Доллар/грн 35,40 36,00

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Райффайзен Банк, Монобанк