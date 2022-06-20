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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подорожал: курс валют в Украине на 20 июня

Марта Бондаренко, редактор ленты
курс валют_валюта_євро
Фото: Depositphotos

В понедельник, 20 июня, Национальный банк установил официальный курс на уровне 29,25 грн, а евро – 30,69 грн. Однако курс доллара в банках и обменниках значительно выше.

Факты ICTV рассказывают, каков курс валют в украинских банках.

Вырос в цене и польский злотый – 6,54 грн. Британский фунт тоже немного подорожал – 35,90 грн.

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Приватбанк 20 июня предлагает следующие курсы валют:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн
36,80
37,70
Доллар/грн 35,3 35,7

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн
36,70
37,60
Доллар/грн
35,25
35,75

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 33,2 34,44
Доллар/грн 31,6 32,7

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн 36,90 38,20
Доллар/грн 35,4 36,00

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн
30,70
31,00
Доллар/грн
29,26
29,55

Курс валют в банке ПУМБ:

В отделениях покупка продажа
Евро/грн
37,00
37,80
Доллар/грн
35,40
36,00

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Райффайзен Банк, Монобанк

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