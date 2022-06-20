Евро подорожал: курс валют в Украине на 20 июня
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В понедельник, 20 июня, Национальный банк установил официальный курс на уровне 29,25 грн, а евро – 30,69 грн. Однако курс доллара в банках и обменниках значительно выше.
Факты ICTV рассказывают, каков курс валют в украинских банках.
Вырос в цене и польский злотый – 6,54 грн. Британский фунт тоже немного подорожал – 35,90 грн.
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Приватбанк 20 июня предлагает следующие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|
36,80
|
37,70
|Доллар/грн
|35,3
|35,7
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|
36,70
|
37,60
|Доллар/грн
|
35,25
|
35,75
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|33,2
|34,44
|Доллар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют в Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,90
|38,20
|Доллар/грн
|35,4
|36,00
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|
30,70
|
31,00
|Доллар/грн
|
29,26
|
29,55
Курс валют в банке ПУМБ:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|
37,00
|
37,80
|Доллар/грн
|
35,40
|
36,00
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Райффайзен Банк, Монобанк