Июнь, 23 в 17:59

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, являющаяся одной из крупнейших в мире, может возобновить работу своих заведений в Украине уже в августе этого года.

Об этом информирует издание Forbes Украина со ссылкой на руководителя одного из ресторанов Киева, разговаривавшего с журналистами на условиях анонимности.

– Как рассказал Forbes руководитель одного из киевских ресторанов McDonald’s на условиях анонимности, открытие заведений может начаться с августа. Но в том случае, если будут согласованы вопросы безопасности, — отмечается в публикации.

В то же время, CEO McDonald’s в Украине Юлия Бадритдинова отказалась комментировать сроки открытия сети заведений после простоя. Однако она сообщила, что McDonald’s сейчас обновляет протоколы безопасности. Согласно новым правилам, в условиях войны в Украине рестораны не будут работать во время воздушной тревоги.

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– Мы работаем над обновлением протоколов безопасности. Этот процесс включает просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал “воздушная тревога”, рестораны срочно должны закрываться, что само по себе является достаточно непростым процессом, поскольку ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей. McDonald’s не будет работать во время воздушных тревог, — подчеркнула Бадритдинова.

Она также рассказала о планах возобновить сеть поставок. По словам Бадритдиновой, из-за разрушения инфраструктуры некоторые категории продуктов нужно будет закупать в других регионах или странах (речь идет, например, об упаковке, соках длительного хранения, соусах). Хотя большинство поставщиков сети ресторанов в Украине продолжают работать.

Компания сейчас также занимается тренингами по работе с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством).

– Очень многие украинцы пережили реальные ужасы. И мы понимаем, что травмированные люди будут как среди наших клиентов, так и сотрудников. Нам нужно понимать, как будут справляться наши команды, – объяснила Бадритдинова.

Она уточнила, что во время военных действий в Украине пострадали девять ресторанов McDonald’s, их планируют отремонтировать. Всего же на территории нашего государства находятся 107 заведений сети.

Как известно, сеть McDonald’s закрыла все заведения в Украине 24 февраля после полномасштабного вторжения войск РФ, мотивируя такое решение соображениями безопасности.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о переговорах с компанией для возобновления работы заведений. Он отметил, что министерство установило связь как с украинским офисом, так и со штаб-квартирой McDonald’s в США.