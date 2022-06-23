Июнь, 23 в 11:57

23 июня Нацбанк снизил стоимость европейской валюты.

В четверг евро стоит почти на 11 копеек дешевле, чем накануне – 30,75 грн.

Курс доллара остается неизменным – 29,25 грн.

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Приватбанк 23 июня предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,5 37,5 Доллар/грн 35,2 35,6

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,4 37,35 Доллар/грн 35 35,6

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 33,2 34,5 Доллар/грн 31,6 32,7

Курс валют у Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,7 38,1 Доллар/грн 34,9 35,8

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 30,85 31,15 Доллар/грн 29,26 29,55

На черном рынке покупка доллара 23 июня колеблется от 35 до 35,27 грн., продажа – от 35,29 до 35,4 грн.

Покупают евро в обменниках в четверг за 36,8-37,15 грн, продают — за 37,2-37,6 грн.

По состоянию на 23 июня средний банковский курс гривны в Польше по сравнению с 22 июня не изменился и составляет около 0,1242 злотых за 1 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк