Евро подешевел почти на 11 копеек: сколько стоит валюта в банках 23 июня
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23 июня Нацбанк снизил стоимость европейской валюты.
В четверг евро стоит почти на 11 копеек дешевле, чем накануне – 30,75 грн.
Курс доллара остается неизменным – 29,25 грн.
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Приватбанк 23 июня предлагает такие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,5
|37,5
|Доллар/грн
|35,2
|35,6
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,4
|37,35
|Доллар/грн
|35
|35,6
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|33,2
|34,5
|Доллар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют у Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,7
|38,1
|Доллар/грн
|34,9
|35,8
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|30,85
|31,15
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
На черном рынке покупка доллара 23 июня колеблется от 35 до 35,27 грн., продажа – от 35,29 до 35,4 грн.
Покупают евро в обменниках в четверг за 36,8-37,15 грн, продают — за 37,2-37,6 грн.
По состоянию на 23 июня средний банковский курс гривны в Польше по сравнению с 22 июня не изменился и составляет около 0,1242 злотых за 1 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк