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Обучение в новой сфере: государство хочет увеличить количество ІТ-специалистов и выделит гранты

Юля Захарченко, редактор ленты
Обучение в новой сфере: государство хочет увеличить количество ІТ-специалистов и выделит гранты
Фото: Правительственный портал

В рамках новой государственной программы єРобота правительство утвердило грантовую поддержку на сумму от 750 тыс. до 3,5 млн грн для стартапов и обучения специалистов в сфере IT.

Украинский фонд стартапов будет администрировать эту программу. Чтобы правительство приняло финансирование проектов, необходимо создать по меньшей мере пять рабочих мест, а во время работы делать акцент на разработке новых технологий.

Правительство заинтересовано в увеличении количества специалистов, поэтому Кабинет министров запустил программу Старт в IT, в рамках которой будут предоставлять стипендии в размере до 30 тыс. грн на обучение и получение навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера.

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Деньги в рамках программы будут направлять только на оплату IT-школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что государство позволит начать новую карьеру для 60 тыс. украинцев. Бюджет программы составляет 1,8 млрд грн.

Всего Кабмин анонсировал шесть грантовых программ в рамках государственного проекта єРобота. Украинцы смогут начать свой бизнес или новую карьеру в других сферах. Постепенно в мобильном приложении Дія можно будет подать заявку на одну из госинициатив.

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Источник: Кабмин
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