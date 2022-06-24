Июнь, 24 в 13:10

24 июня Нацбанк снова снизил стоимость европейской валюты.

В пятницу евро стоит еще на две копейки дешевле, чем накануне – 30,73 грн, тогда как в среду, 22 июня, курс от НБУ был на уровне 30,86 грн.

Курс доллара остается неизменным – 29,25 грн.

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Приватбанк 24 июня предлагает такие курсы валют:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,6 37,5 Доллар/грн 35,3 35,6

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,4 37,4 Доллар/грн 35,1 35,7

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 33,25 34,55 Доллар/грн 31,6 32,7

Курс валют в Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,8 38 Доллар/грн 35,4 36,1

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 30,75 31,05 Доллар/грн 29,26 29,55

На черном рынке покупка доллара 24 июня колеблется от 35,1 до 35,43 грн, продажа – от 35,45 до 35,6 грн.

Покупают евро в обменниках в пятницу за 36,8 – 37,15 грн, продают – за 36,9 – 37,32 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк