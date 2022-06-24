Евро продолжает дешеветь: сколько стоит валюта в банках 24 июня
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24 июня Нацбанк снова снизил стоимость европейской валюты.
В пятницу евро стоит еще на две копейки дешевле, чем накануне – 30,73 грн, тогда как в среду, 22 июня, курс от НБУ был на уровне 30,86 грн.
Курс доллара остается неизменным – 29,25 грн.
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Приватбанк 24 июня предлагает такие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,6
|37,5
|Доллар/грн
|35,3
|35,6
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,4
|37,4
|Доллар/грн
|35,1
|35,7
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|33,25
|34,55
|Доллар/грн
|31,6
|32,7
Курс валют в Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,8
|38
|Доллар/грн
|35,4
|36,1
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|30,75
|31,05
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
На черном рынке покупка доллара 24 июня колеблется от 35,1 до 35,43 грн, продажа – от 35,45 до 35,6 грн.
Покупают евро в обменниках в пятницу за 36,8 – 37,15 грн, продают – за 36,9 – 37,32 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк