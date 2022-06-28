Июнь, 27 в 23:08

Приватбанк начал выплачивать помощь от международных организаций подросткам от 14 лет.

Перевод Western Union смогут получить внутренне перемещенные лица, которые из-за войны вынуждены уехать в безопасные регионы и которым на момент получения помощи исполнилось от 14 до 18 лет.

Размер помощи ООН World Food Programme, WFP составляет 2 200 грн. Зачисление и снятие денежной помощи производится без комиссии.

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Для того чтобы получить средства, несовершеннолетние украинцы должны открыть карту для выплат в Приватбанке.

— Украинцы, которым исполнилось от 14 до 16 лет, после получения СМС-сообщения с контрольным номером перевода Western Union, могут получить перевод исключительно на карту Приватбанка в Приват24 или отделении банка, — сообщили в банке.

Для клиентов от 16 до 18 лет перевод Western Union будет доступен для выплаты по всем каналам Приватбанка: Приват24, банкоматах, терминалах самообслуживания, отделениях банка.