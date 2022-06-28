Июнь, 28 в 9:37

По состоянию на утро 28 июня, согласно курсу НБУ, евро подорожал на 15 копеек и теперь его стоимость составляет 30,91 грн. Курс доллара 28 июня составляет 29,25 грн.

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Средняя стоимость доллара в банках колеблется от 34,96 до 35,65 грн. Евро в среднем стоит от 36,58 до 37,63.

Приватбанк 28 июня предлагает следующие курсы валют:

Курс валют в Ощадбанке:

Курс валют в Монобанке:

Курс валют в УкрСиббанке:

В обменниках цена доллара колеблется от 35,22 грн до 35,70 грн. Стоимость евро — 37,14 грн до 37,45 грн.

Курс доллара на черном рынке сегодня варьируется от 35,00 грн до 35,65 грн. Цена за один евро — 37,00 грн до 37,50 грн.

Источник: НБУ; Ощадбанк; Монобанк; УкрСиббанк; Приватбанк